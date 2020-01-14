شريـط الحوادث

إحالة جانح واجه الشرطة بعنف

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أخيرا، على النيابة العامة المختصة، جانحا عمره 22 سنة، له سوابق متعددة، بعد إيقافه في حالة سكر طافح وتهديده سلامة الأشخاص وعناصر الأمن، بسكين تسلح به، ما اضطر ضابطي أمن لإشهار سلاحهما الوظيفي دون اللجوء إلى استخدامه، لتخويفه ودفعه إلى الاستسلام.

وتسلح المشتبه فيه الذي قضى عقوبات حبسية مختلفة، بسلاح أبيض من الحجم الكبير. وكان في حالة اندفاع قوية وقاوم عناصر الأمن أثناء حضورها لإيقافه, بعدما توصلت بإشعار بإحداثه الفوضى بالشارع العام ليلة الخميس الماضي، قبل السيطرة عليه بعد تهديده باستعمال النار ضده من طرف عنصري الأمن.

وقال مصدر أمني إن قاعة القيادة والتنسيق بولاية الأمن توصلت بإشعار حول حالة فوضى أحدثها المشتبه فيه، الذي عرض حياة الأشخاص من المارة بحي عوينات الحجاج بمقاطعة سايس، إلى الخطر، قبل تنقل دورية للشرطة إلى المكان، لكنه واجهها بمقاومة عنيفة، قبل حجز السلاح الأبيض المستعمل.

حميد الأبيض (فاس)

تخريب حافلات بالقرب من الجديدة

اهتزت الجديدة الجمعة الماضي على وقع أحداث شغب استهدفت بعض حافلات النقل الحضري، وحسب مصادر “الصباح” فإن جانحا من ذوي السوابق القضائية كان في حالة هيجان، ألحق خسائر بحافلات للنقل الحضري تربط الجديدة بأحيائها وبالجماعات الترابية القريبة من مدارها الحضري.

وأفادت المصادر أن الجانح هدد سائق حافلة للنقل الحضري كانت تؤمن نقل الركاب انطلاقا من وسط المدينة، مرورا عبر العديد من الخطوط في اتجاه الحي الصناعي بطريق مراكش، وتراب جماعة مولاي عبد الله، والحي الصناعي، بسيف.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجانح أرغم سائقي الحافلات على التوقف، تحت طائلة التهديد على جنبات الطريق، وأمر الركاب بمغادرة الحافلات إثر تهشيمه زجاجات نوافذها وواقياتها الأمامية والخلفية، بالحجارة، محدثا بذلك حالة رعب لدى الركاب ولدى مستعملي الطريق.

أحمد سكاب (الجديدة)

انتحار أم لطفلين بطنجة

وضعت فتاة عشرينية، نهاية الأسبوع الماضي، حدا لحياتها، بعد أن عمدت إلى الإلقاء بنفسها من سطح منزل أسرتها الواقع بحي “ظهر القنفود”، التابع لمقاطعة بني مكادة بطنجة، ما خلف ذهولا وصدمة لدى أسرتها ومعارفها بالحي.

وأفاد مصدر أمني، أن الهالكة، البالغة من عمرها 27 سنة وأم لطفلين، لفظت أنفاسها الأخيرة بمكان الحادث بسبب ارتطامها بالأرض، وإصابتها بكسور وجروح خطيرة على رأسها، حيث قام أحد المواطنين، ممن عاينوا الواقعة، بإخطار السلطات المحلية بالمنطقة، التي انتقلت على الفور إلى المكان مرفوقة بعناصر من الشرطة القضائية والعلمية، التي عملت على التقاط الصور اللازمة ورفع العينات الجنائية من جثة الضحية، قبل أن تقوم عناصر الوقاية المدنية بنقلها مباشرة إلى المستودع البلدي لحفظ الجثث بمستشفى “الدوق دو طوفار” بالمدينة، في انتظار تعليمات النيابة العامة.

المختار الرمشي (طنجة)