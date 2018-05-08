ضبط كوكايين في أمعاء مواطنين أجانب بمطار البيضاء

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين، التي تم تفريغها من أمعاء خمسة مواطنين أجانب بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، بلغت خمسة كيلوغرامات و405 غراما من مخدر الكوكايين، كانت ملفوفة داخل 481 كبسولة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي كانت قد أوقفت، في 3 ماي الجاري، خمسة أجانب يشتبه في تهريبهم لمخدر الكوكايين على متن الرحلة الجوية القادمة من ساوباولو، من بينهم مواطنتان من دولة جنوب إفريقيا وثلاثة أشخاص من جنسية برازيلية، وهو ما استدعى الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة الطبية بالمستشفى بغرض استخراج كبسولات المخدرات الموجودة في أمعائهم.

وأضاف البلاغ أنه بعد استقرار الوضع الصحي للمشتبه فيهم واستخراج جميع الشحنات المخدرة، تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في سياق تعزيز المراقبة الحدودية لمواجهة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.