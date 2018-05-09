قطـار يحـول حامـلا إلى أشـلاء

تحولت أم حامل، في عقدها الرابع، إلى أشلاء بعدما دهسها زوال أول أمس (الأحد)، قطار رابط بين البيضاء وفاس، عند معبر عشوائي غير محروس بمنطقة بنسودة بمقاطعة زواغة عند مشارف فاس، يشهد دوما حوادث مماثلة أودت بحياة عدة ضحايا أغلبهم من سكان مناطق مجاورة للسكة الحديدية.

وكانت الضحية الموشكة على الوضع، تهم بقطع السكة الحديدية عند هذا المعبر، دون أن تنتبه إلى قدوم القطار، خاصة أنها كانت تسير ببطئ بحكم حملها، إذ حولها إلى أشلاء تناثرت على مسافة متباعدة بجانب السكة ووجدت مصالح الوقاية المدنية التي وصلت بعد دقائق، صعوبة كبيرة في جمعها.

ونقلت الأشلاء بعد تجميعها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، لإخضاعها إلى التشريح الطبي من قبل الطبيب الشرعي بناء على أوامر قضائية بذلك وبالتحقيق في ظروف هذه الوفاة، فيما لم تستبعد المصادر احتمال أن تكون الضحية لجأت إلى الانتحار بتلك الطريقة بسبب مشاكل مستفحلة.

حميد الأبيض (فاس)

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