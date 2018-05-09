حجز 100 كيلو من الحشيش بطنجة

حجزت، فرقة مشتركة بين المصالح الأمنية والجمركية المكلفة بمحاربة المخدرات بميناء طنجة المتوسط، نهاية الأسبوع الماضي، أزيد من 100 كيلوغرام من مادة “الشيرا”، وضبطتها في عمليتين متفرقتين على متن شاحنتين للنقل الدولي، وهي على أهبة العبور نحو ميناء الجزيرة الخضراء بجنوب إسبانيا.

وأفاد مصدر أمني، أن الكمية المحجوزة، تم اكتشافها من قبل العناصر الجمركية المكلفة بالمراقبة والفحص بواسطة جهاز “السكانير”، وهي تقوم بمهامها الاعتيادية بالمحطة البحرية، وضبطت الشحنة الأولى، التي وصل وزنها إلى 75 كيلوغراما من الكيف المعالج “الشيرا”، مخبأة في مكيف شاحنة للنقل الدولي كانت متجهة نحو إسبانيا، فيما ضبطت الكمية الثانية (25 كيلوغراما) من المخدر نفسه، مخبأة في خزان وقود شاحنة مرقمة بالمغرب، بعد أن عمل المهربون على لفها بواسطة قطع بلاستيكي مقوى للمحافظة عليها من التلف أثناء الرحلة.

وأشار المصدر نفسه، أن مصالح الشرطة بالميناء أوقفت سائقي الشاحنتين، وهما مغربيان، ويتعلق الأمر بكل من (م.ب) البالغ من العمر 38 سنة، و(ر.ب) المزداد سنة 1990، وفتحت معهما بحثا أوليا، فأنكرا معرفتهما بموضوع المخدرات المحجوزة، لتقوم الفرقة الأمنية بإحالتهما على مصالح الشرطة القضائية الولائية بطنجة، التي وضعتهما بأمر من النيابة العامة المختصة تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث معهما.

المختار الرمشي (طنجة)

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