جـــــــديــــــد الســـــوق

“دريملاينر” لربط أبوظبي بالبيضاء

شرعت «الاتحاد للطيران» في تشغيل طائرتها المتطورة من طراز “بوينغ 787-9 دريملاينر” لخدمة رحلتها اليومية من العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى البيضاء، المركز التجاري الهام وأكبر المدن بالمملكة المغربية. وقال محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية بـ”الاتحاد للطيران”، “يؤكد تقديمنا للطائرة بوينغ 787 دريملاينر لخدمة الرحلات بين أبوظبي والبيضاء، التزامنا الواضح إزاء السوق المغربية التي تحظى بأهمية بالغة لدينا”.

وأضاف البلوكي «أصبح بمقدور المسافرين بين المدينتين اليوم الاستمتاع بتجربة المستويات الفائقة من الراحة والترفيه والاتصالات التي توفرها هذه الطائرة المتطورة من الجيل التالي، مع إمكانية الربط بسلاسة عبر مركزنا التشغيلي في مطار أبوظبي الدولي إلى شبكة وجهاتنا الواسعة على امتداد منطقة الخليج العربي، وآسيا، وأستراليا». وتضم طائرة الاتحاد للطيران من طراز “بوينغ 787-9 دريملاينر”، المرتبة بنظام الثلاث درجات، 8 أجنحة خاصة من أجنحة الدرجة الأولى، و28 استوديو درجة رجال الأعمال، و199 مقعدا ذكيا بالدرجة السياحية. ومع إدخال الطائرة “دريملاينر” لخدمة هذه الوجهة، أجرت الشركة تعديلات على جدول الرحلات لتوفير مواعيد ملائمة للمسافرين من وإلى البيضاء.

ب. ع

“المغربية للإيجار” تفتح وكالة بطنجة

أعلنت «المغربية للإيجار»، عن افتتاح أول فرع لها في طنجة، في سياق سياستها لجلب زبناء جدد، وللاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات معالجة الملفات، واتخاذ القرار محليا وجهويا.

وقالت الشركة، التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، في بلاغ صادر عنها، إنها شرعت في تطبيق خطة للتغطية الإقليمية، تدعيما لإستراتيجيتها التي تركز على اللامركزية في خدماتها وقربها من الزبناء، فضلا عن الاعتماد على الجوانب الحديثة لوكالتها، وعلى فريقها المتخصص، من أجل تلبية الحاجيات المتعددة التي يعبر عنها الزبناء. وتستهدف “المغربية للإيجار” توسيع حضورها على المستوى الإقليمي، من خلال زيادة عدد المنافذ تدريجيا في جميع أنحاء المملكة. وتعكس هذه الرؤية رغبتها في زيادة حصتها السوقية، مع تطوير مستوى نشاطها وإنتاجها، إضافة إلى تدعيم إستراتيجيها عبر الأنترنت، وإنجازاتها منذ السنة الماضية، إذ سجلت الشركة زيادة في الإنتاج بلغت 25.5 % مقارنة مع سنة سابقة، ما جعلها تحقق 11.2 مليار درهم. وللإشارة تعتبر شركة “المغربية للإيجار”، الرائدة في مجال التأجير في المغرب، أداة لمساعدة الشركات والمهنيين على تطوير نشاطهم منذ أكثر من 50 سنة، عبر تمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة بنسبة تصل إلى 100 %.

ب. ع