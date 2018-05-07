النتائج النهائية لبطولة القسم الثاني

نتائج الدورة الأخيرة
جمعية سلا – الرشاد البرنوصي (1 – 1)
شباب المسيرة – قصبة تادلة (2-1)
النادي القنيطري – وداد فاس (0 – 0)
شباب بنكرير – الاتحاد الوجدي ( 1-2 )
مولودية وجدة – اتحاد الخميسات (2-1)
المغرب الفاسي – اتحاد سيدي قاسم (4-1)
رجاء بني ملال – أولمبيك الدشيرة (1-0)
يوسفية برشيد – وداد تمارة (1-2)
الترتيب النهائي
- مولودية وجدة 60 نقطة
- يوسفية برشيد 56 نقطة
- رجاء بني ملال 56 نقطة
- شباب بنكرير 47 نقطة
- أولمبيك الدشيرة 42 نقطة
- وداد فاس 41 نقطة
- المغرب الفاسي 40 نقطة
- شباب المسيرة 39 نقطة
- اتحاد سيدي قاسم 34 نقطة
- جمعية سلا 33 نقطة
- النادي القنيطري 32 نقطة
- اتحاد الخميسات 31 نقطة
- وداد تمارة 31 نقطة
- شباب قصبة تادلة 29 نقطة
- الرشاد البرنوصي 27 نقطة
- اتحاد وجدة 24 نقطة