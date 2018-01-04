3 سنوات لمختلس 344 مليونا

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، صباح الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي بإدانة محصل وكالة للبريد بنك ببولمان، معتقل بسجن بوركايز، ب3 سنوات حبسا نافذا بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها”، بعد مناقشة ملفه والاستماع إليه والمرافعات.

وتورط المحصل المعين على رأس الوكالة المذكورة قبل 3 سنوات، في اختلاس 344 مليون سنتيم من ماليتها وأرصدة زبنائها، قبل أن يختفي عن الأنظار بعدما ترك سيارته مركونة قبالة البنك، إلى أن أوقف بعد أشهر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حققت معه قبل إحالته على الوكيل العام. ووقفت لجنة من الإدارة الجهوية للبريد بفاس، على اختلالات مالية مهمة في الوكالة، ضمنتها في تقرير أعدته في إطار زيارة تفتيش أعقبت تشكي زبنائها فوجئوا باختلاف مبالغ مالية متفاوتة من أرصدتهم باعتماد طرق احتيالية بطلها محصل تفنن في التصرف في ماليتهم طيلة أسابيع قبل اكتشاف الأمر. وكان أصحاب المعاشات الأكثر تضررا من التصرف فيها، قبل توجيههم رسائل احتجاج عبر البريد المضمون إلى إدارة المؤسسة البنكية التي وقفت على اختلاسه وتبديده المبلغ المذكور عبر مراحل، بطلها الموظف المتزوج دون أبناء، الذي حجزت لديه أثناء اعتقاله مبالغ مالية متبقية من ذاك المختلس. واستنكر زبناء البنك طريقة تعامل الموظف معهم، مؤكدين تعرضهم للنصب و”نصبه على الأرامل والمتقاعدين المتقدمين في السن، والوقوف وراء اختلالات وسرقات في صندوق التوفير الوطني”، مستغلا استشراء الأمية في صفوفهم، للتصرف في أرصدتهم والقيام بتحويلات غير قانونية.

حميد الأبيض (فاس)

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