إدانة إسكافي لم يوفر مؤونة شيك

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، إسكافيا بشهرين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقه القضائية.

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة مكناس، أن المستفيد من الشيك تقدم، بواسطة دفاعه، بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، يعرض فيها أنه تسلم من المتهم (ج.ع)، الذي يعمل إسكافيا، شيكا مسحوبا عن البنك الشعبي يحمل مبلغ عشرة آلاف درهم، موضحا أنه حين تقدم لاستخلاصه من الجهة المسحوب عنها أرجع له بملاحظة “رصيد غير كاف”، مرفقا شكايته بأصل الشيك موضوع المتابعة وشهادة عدم الأداء. وبالاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم، من مواليد 1963 بالرشيدية، متزوج وأب لأربعة أبناء، بالمنسوب إليه، مصرحا أن الشيك المسحوب عن حسابه يخصه ومن توقيعه، مضيفا أنه سلمه للمستفيد منه إثر معاملة تجارية، في الوقت الذي لم يكن يتوفر على الرصيد الكافي لتغطيته، مشيرا إلى أنه عاجز عن الأداء. وهي التصريحات التي أكدها ساعة عرضه على أنظار وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، قبل أن يجدد اعترافه بجلسة محاكمته ابتدائيا، حينما اختار الدفاع عن نفسه، بعدما دفع بعوزه.

خ . م (مكناس)

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