تأثيرات أحمر الشفاه

يصيب بالجفاف والأنواع الرخيصة منه تحتوي على مواد مسرطنة

يكتسي أحمر الشفاه أهمية كبيرة لدى النساء، فهو يؤدي دورا كبيرا في تعزيز جمال الشفاه وإبرازها، إضافة الى أنه يجعلهن أكثر جرأة وثقةً في النفس، كما يضفي رونقا مميزا على مظهرهن الخارجي.

ورغم مزايا أحمر الشفاه، إلا أن العديد من الدراسات أكدت أن له مخاطر محتملة، وبالتالي قبل وضعه في حقيبة الماكياج، ينبغي على المرأة معرفة بعض الحقائق المهمة عنه، والتي قد تشكل خطرا على الصحة والبشرة.

وتؤكد بعض الدراسات أن أحمر الشفاه يصيب بالجفاف، ولهذا فإن من تعاني جفاف البشرة، سيما في الشتاء، قد لا يكون الاختيار الأفضل إليها، إذ أن المواد الكيماوية الموجودة في العديد من ماركات أحمر الشفاه الرخيصة، تعمل على سحب الرطوبة من الشفاه وتجعلها تبدو متشققة.

وفي هذا السياق، ينصح خبراء الجمال بتفادي ذلك، واستخدام أحمر الشفاه ذي الجودة العالية للحفاظ على شفاه ناعمة وصحية، إضافة إلى أنه قد يحتوي على المعادن المضرة، حسب ما جاء في دراسات أخرى.

وباحتواء بعض أنواع أحمر الشفاه على المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والمنغنيز، ومع تطبيقه بشكل متكرر ومستمر، قد تسبب تلك المواد على المدى الطويل في أضرار صحية، وبالتالي ينبغي البحث عن نوع طبيعي لا يحتوي على مكونات ضارة بالصحة.

ونصحت الدراسات ذاتها بأخذ الاحتياط من البتروكيماويات التي تحتوي عليها بعض أنواع أحمر الشفاه، إذ أن العديد منها مصنوع من البتروكيماويات، وهي مادة سامة تتغلغل في الجلد وتؤثر سلبا على وظائف العقل والجسم، إضافة إلى ذلك، فإن الفورمالديهايد المستخدم باعتباره مادة حافظة فيه، هو مادة مسرطنة وتسبب السعال وضيق التنفس وتهيج الجلد.

وأثبتت الدراسات ذاتها أن مادة “الكروم” الموجودة في أنواع أحمر الشفاه غير المعروفة، هو مادة مسرطنة أيضا ومرتبطة بأورام المعدة، لذلك، قبل شراء أحمر الشفاه، ينبغي التأكد من أن المكونات الموجودة فيه غير سامة وغير مؤذية للصحة، حسب ما جاء في تقرير للعديد من الدراسات.

وفي هذا السياق، فإن الخبراء في المجال يؤكدون أنه انطلاقا من الدراسات، إذا كانت المرأة تضع أحمر الشفاه يوميا وتعيد تطبيقه مرات عدة خلال النهار، يجب أن تكون على علم بالمخاطر المحتملة سالف ذكرها.

من جهة أخرى، ينبغي البحث عن العلامات التجارية والماركات لأحمر الشفاه ذات الجودة العالية، نظرا الى أن مخاطر أحمر الشفاه فيها تكون منخفضة، وبالتالي يمكن للمرأة تفادي أي مخاطر محتملة.

أمينة كندي

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