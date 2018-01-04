البحث عن متهمين بالإعتداء على شاب

تواصل مصالح المفوضية الجهوية للأمن الوطني بأزمور، البحث عن متهمين بالاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على شاب والتسبب في بتر يده. وكان والد الضحية البالغ من العمر حوالي عشرين سنة، وضع شكاية ضدهما. وأفاد المشتكي في شكايته، أن المشتبه فيهما اعترضا سبيل ابنه، الذي يتابع تكوينه بمعهد تابع للتكوين المهني بطريق الحوزية، لما كان عائدا من المقهى، التي يشتغل بها بعد الانتهاء من دراسته، واعتديا عليه بواسطة سكين ليلة الأربعاء الماضي بشارع محمد الخامس، حينما كان رفقة صديقته، وتسببا له في جرح عميق في معصم يده اليسرى.

وعلمت “الصباح” أن عائلة الضحية، نقلته على وجه السرعة إلى الدار البيضاء وتم وضعه تحت الرعاية الصحية المركزة بإحدى المصحات الخاصة، عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة من أجل إعادة اليد إلى مكانها. ولم تتأكد الأسرة بعد من خروج ابنها من حالة الخطر المحدق به.

أحمد ذو الرشاد (أزمور)

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