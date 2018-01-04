زيدان يلمح إلى مكانية دخول الريال لسوق الانتقالات في يناير

لم يستبعد المدير الفني لريال مدريد، زيد الدين زيدان، إمكانية حسم فريقه لصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الفرنسي زيدان، في مؤتمر صحافي، “لقد تحدثت بالفعل مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، حول ملف التعاقدات”، مضيفا أنه رغم عدم إمكانية الحديث عن وجود صفقات في الوقت الحالي، “ولكن أي شيء يمكن أن يحدث، حتى 31 يناير الجاري، لكن ما لا أريده، هو أن يغادر أي لاعب من الفريق”.

وأضاف زيدان، “المدرب يبني فريقه في بداية الموسم ويقاتل معهم حتى النهاية، من أجل حصد الألقاب”.

وبخصوص مواجهته، اليوم الخميس، لفريق نومانسيا في إطار منافسات كأس الملك، أكد مدرب ريال مدريد على أهمية اللقاء، مشيرا إلى أن الفريق الخصم “يقدم مستويات رائعة في دوري الدرجة الثانية”.

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