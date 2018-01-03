حقيقة إضراب معتقلي أحداث الحسيمة عن الطعام

قال مصدر مطلع للصباح، إن لا أحد من معتقلي أحداث الحسيمة بالبيضاء، يضرب عن الطعام في الوقت الراهن.

وأصدرت مندوبية السجون في وقت سابق اليوم الأربعاء، بلاغا قالت فيه إن معظم المعتقلين يتمتعون بصحة عادية، ولم يتناولون وجباتهم بشكل طبيعي.

وقالت المندوبية في البلاغ نفسه، إن “بعضا ممن نصبوا أنفسهم للدفاع عن هؤلاء السجناء، والذين من المفترض أن يكونوا حماة للقانون ومؤتمنين على حقوق ومصالح موكليهم، يلجؤون إلى الكذب والبهتان بخصوص أوضاع هؤلاء السجناء، حيث تمادى أحدهم إلى حد تحريض أحد السجناء على التظاهر بالإغماء داخل المحكمة، كما نشر ذلك بأحد المواقع الالكترونية”.

واعتبرت أن مثل هذه السلوكيات تدفع الرأي العام إلى التساؤل حول الأهداف الحقيقية التي يسعى هؤلاء إلى تحقيقها، من خلال إمعانهم في المزايدة على إدارة المؤسسة بخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين، والاستهتار بمصالح موكليهم والزج بهم في متاهات لا تخدمهم.

وأكدت المندوبية العامة أن كل ما يقوم به هؤلاء من تصرفات، وكل ما يدعونه من خلال تصريحاتهم لن يثنيها عن المضي قدما في التطبيق الصارم والحازم للقانون دون أي تمييز بين السجناء، وفي احترام وصون تام لحقوقهم.

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