النيابة العامة تدحض تعذيب معتقلي الريف

اعتبرت أن المتهمين يحاكمون من أجل أفعال إجرامية وكشفت توفرها على أدلة علمية

قال حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، إن محاضر الضابطة القضائية تتضمن تفريغات للأدلة الرقمية التي تدين معتقلي الريف.

وكشف الوردي، مساء أول أمس (الثلاثاء)، في معرض رده على الطلبات والدفوعات الشكلية وادعاءات التعذيب التي تقدم بها دفاع معتقلي الريف، أن الغاية من استعراض الأدلة الرقمية تدعيم ما جاء في محاضر الضابطة القضائية وهدم الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، مضيفا “أنجزنا باحترافية كبيرة أدلة تدين المعتقلين لذلك لن نكون بحاجة إلى استعمال العنف لاستصدار اعترافاتهم”.

واستعرض ممثل النيابة العامة عناوين عدد من الفيديوهات وأسماء المواقع الإلكترونية والصفحات الفيسبوكية التي نشرتها، وهي الفيديوهات التي يتجاوز عددها 71، معتبرا أنها أدلة أولية لتأكيد صحة متابعة النيابة العامة للمعتقلين ال 54.

وأضاف ممثل الحق العام، أن ما يثبت صحة الأدلة الرقمية التي تتوفر عليها النيابة العامة في إدانة معتقلي الريف، وجود إشارات إلى موقع النشر واسم الفيديو ومدته وتاريخ نشره.

وشدد ممثل النيابة العامة على أن ضباط الشرطة القضائية احترموا القانون والمساطر خلال التحقيق مع المتهمين، مشيرا إلى أنهم قاموا بنقل محتوى الفيديوهات والتسجيلات وضمها في محاضر التحقيق بأمانة واحترافية.

وأضاف المتحدث نفسه “مكتب مكافحة الجريمة المعلوماتية لم يكتف بمحضر المعاينة ولكن أرفقه بنسخة ورقية من الدليل الرقمي، والفيديوهات متاحة على المواقع الإلكترونية التي قامت بنشرها، فيما الشرطة القضائية قامت فقط بنقل محتوياتها”.

ومن بين 71 فيديو تدين معتقلي الريف، أدلى الوردي بفيديو يحمل عنوان “الاستعمار الإسباني أرحم من الاستعمار العروبي”، معتبرا أنه لو سمحت له هيأة المحكمة بعرضه بواسطة حاسوبه المحمول لقام بذلك، مشيرا إلى أنه حينما سيأتي وقت مناقشة الملف سيستعرض مضمون الأدلة الرقمية والعلمية التي تدين معتقلي الحسيمة.

تدوينات

كشف ممثل النيابة العامة أن هناك تدوينة لشخص يطلق على نفسه عماد الصفدي جاء فيها “هكذا يمول تاجر المخدرات سعيد شعو حراك الريف”، كما أن هناك مجموعة من التدوينات الأخرى من بينها “معا لتحرير جمهورية الريف من الاحتلال”.

وأوضح الوردي أنه خلال الجلسات السابقة قالت هيأة الدفاع، إن المحاضر أغرقت تحت التعذيب بمجموعة من الأباطيل، مؤكدا أن النيابة العامة ترد على ادعاءات دفاع المعتقلين بمفهوم إلكتروني.

واستعرض ممثل النيابة العامة الأسس القانونية والواقعية التي تفند مزاعم بعضهم حول تعرضهم للتعذيب أمام الضابطة القضائية، مستشهدا بتصريحات المتهمين أنفسهم بحضور دفاعهم عند تقديمهم أمام النيابة العامة، إذ نفوا تعرضهم لأي تعذيب، وكذلك بما خلصت إليه نتائج الخبرات الطبية القضائية المنجزة من قبل الطبيب الشرعي خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، و التي أكدت عدم تعرض أي متهم للتعذيب.

وأضاف “من بين الحقائق التي تفند التعذيب المزعوم، تصريحات بعض أعضاء هيأة الدفاع بعد تقديم موكليهم أمام النيابة العامة، يؤكدون فيها أن ناصر الزفزافي لم يتعرض للتعذيب، وبخصوص مزاعم التعذيب التي قيل إن المتهمين تعرضوا لها أثناء إيقافهم بالحسيمة أخبركم أنه تمت إحالة الشكايات المتعلقة بها على الوكيل العام للملك لدة محكمة الاستئناف بالحسيمة”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن طلب إحضار جميع تسجيلات المكالمات الملتقطة يحمل تناقضا مع طلب بطلان عملية الالتقاط، مضيفا “ما يهمنا هو أن تكون تلك المكالمات الملتقطة دليلا على الأفعال موضوع البحث وبالتالي التقاط المكالمات محدد بمدة زمنية ولا يمكن تسجيل جميع المكالمات التي لا تفيد البحث في شيء”.

والتمس الوردي رفض كل الملتمسات التي تقدمت بها هيأة الدفاع بشأن استدعاء بعض الوزراء والسفراء ومسؤولي المؤسسات الدستورية وممثلي أحزاب الأغلبية والمنابر الإعلامية وأساتذة التاريخ، لأن هؤلاء ليسوا بشهود ولا علاقة لهم بالمتهمين سواء بالنفي والإثبات، وبالتالي لا يدخل استدعاؤهم ضمن اختصاص المحكمة.

وأوضح ممثل النيابة العامة بأن المتهمين يحاكمون من أجل ما نسب إليهم من أفعال إجرامية لها أصل ثابت في ملف القضية، وليس بسبب رفعهم مطالب اجتماعية واقتصادية.

طلب التأجيل

أثناء استعراض ممثل النيابة العامة الأسس القانونية والواقعية التي تفند مزاعم التعذيب، التمس عبد الرحيم الجامعي، منسق هيأة الدفاع، من القاضي علي الطرشي تأخير الملف إلى جلسة الثلاثاء المقبل، بسبب العياء الذي أصاب الدفاع وكذا مراعاة للحالة الصحية التي يوجد عليها المعتقلون المضربون عن الطعام، إلا أن حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، طلب من رئيس هيأة المحكمة رفض ملتمس التأجيل، مشيرا إلى أنه بمجرد ما ترفع الجلسة يشرع المعتقلون في رفع شعارات احتجاجية وهو ما يتناقض مع ادعاء العياء.

وانتفض منسق هيأة الدفاع في وجه ممثل النيابة العامة، معتبرا أنه كلام غير مسؤول ولا يحق له التحكم في احتجاجات المعتقلين ودفاعهم.

واستجابة لملتمس دفاع المعتقلين، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء أول أمس (الثلاثاء)، تأجيل النظر في ملفات المتابعين في ملف “احتجاجات الريف”، إلى غد (الجمعة) من أجل استئناف رد ممثل النيابة العامة على الطلبات والدفوعات الشكلية المثارة من قبل الدفاع.

الزفزافي يعلن خطته

أعلن ناصر الزفزافي، زعيم احتجاجات الريف، من داخل القفص الزجاجي، بعد إعلان رفع جلسة أول أمس (الثلاثاء)، استعداده لتفنيد ما اعتبرها ادعاءات النيابة العامة في الجلسة المقبلة، والتي حددت لها هيأة الحكم غدا (الجمعة) موعدا لاستئناف رد ممثل النيابة العامة على الطلبات والدفوعات الشكلية المثارة من قبل دفاع المعتقلين. وقال الزفزافي، “الأموال التي صرفت ضد الحراك، لو تم استثمارها في محاربة الفساد والمفسدين لكان المغرب أفضل من فرنسا وسويسرا وبلجيكا”.

محمد بها

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