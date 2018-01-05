مقتل ابن قاض يطيح بـ 6 دركيين

ضمنهم كولونيل أودعوا رهن الاعتقال بثكنة “تامسنا” ومكالمات ورطتهم مع عضو بعصابة مراكش

أودعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، الأحد الماضي، ستة مسؤولين بالدرك الملكي، الاعتقال الإداري بثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا ضواحي تمارة، للتحقيق معهم في شبهات ارتباطاتهم مع عضو كبير بالعصابة الدولية التي أطلق أفرادها النار على مقهى “لاكريم” بحي كيليز بمراكش، ما تسبب في مصرع ابن مسؤول قضائي ببني ملال عن طريق الخطأ، وإصابة مرافقيه بجروح خطيرة.

وأوضح مصدر مطلع أن التحريات، التي أجراها جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع، تبين من خلالها وجود مكالمات هاتفية دارت بين مسؤولين بالدرك الملكي بمراكز بحرية بالعرائش وطنجة وتطوان وبميناء طنجة المتوسط مع متورط في الحادث الإجرامي الذي له صلة بالاتجار الدولي بالمخدرات، ومن ضمن المسؤولين الذين وقعوا في قبضة الفرقة الوطنية كولونيل ورؤساء مراكز بحرية بالعرائش وطنجة وتطوان، إضافة إلى مسؤول بميناء طنجة المتوسط، وتقرر وضع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الإداري للتحقيق معهم في الموضوع.

واستنادا إلى المصدر نفسه، قامت الضابطة القضائية بجرد كرونولوجيا المحادثات الهاتفية للموقوف في جريمة “لاكريم”، انتهت باكتشاف محادثات هاتفية للمتورط مع الدركيين، واشتبه المحققون بقوة في استغلال المسؤولين وظائفهم الحساسة وربطهم علاقات مع أعضاء العصابة الدولية لتهريب المخدرات من السواحل المغربية نحو إسبانيا.

وحسب ما استقته “الصباح” من معطيات في الموضوع، تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أبحاثها في الموضوع، وإذا ما تأكد وجود أدلة كافية على استغلال الموقوفين لمهامهم في السماح لمهربين بنقل الممنوعات نحو الجارة الشمالية للمغرب، أو كشفوا أسرارا مهنية وخالفوا الضوابط العسكرية الجاري بها العمل، سيحالون على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لترتيب الجزاءات الزجرية في حقهم، وإذا غابت الأدلة القطعية، من المحتمل أن تصدر في حقهم القيادة العليا للدرك الملكي عقوبات إدارية تتضمن تنقيلهم من المراكز التي كانوا يشتغلون فيها إلى مصالح دركية أخرى.

وأوضح أحد أفراد أسرة رئيس مركز ترابي سابق، أن مسؤولا أشعر أسرته بالعرائش بنقل المسؤول السابق إلى ثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، للاستئناس بأقواله في ملف قضائي معروض على الوكيل العام للملك بمراكش، ولم يحدد لهم حسب قوله طبيعة الاتهامات، مضيفا أن أسر المعتقلين توجهوا للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، ومقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن مقرها بثكنة شخمان بشارع النصر بالرباط، للاستفسار عن ذويهم الموقوفين، ولم تتأكد بعد طبيعة الاتهامات المنسوبة إلى المشتبه فيهم والقرارات التي ستتخذ في حقهم.

عبد الحليم لعريبي

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