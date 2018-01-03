عودة الأسعار إلى “رشدها”

يمني المغاربة أنفسهم، خلال السنة الجديدة، بوضع حد للارتفاع المهول في أسعار عدد من المواد الغذائية، فقد شهدت السنة الماضية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والدواجن والأسماك والقطاني، وسادت مضاربات الوسطاء، فحطمت الأسعار أرقاما قياسية، في غياب لجان المراقبة.

ويأمل المغاربة أن تعود الأسعار إلى “رشدها”، فاقتناء بعض أنواع الخضر والفواكه أصبح حلما لا يتحقق للكثيرين، في ظل فوضى الأسواق، وأصبحت أثمنة البطاطس والطماطم والفاصوليا و”الجلبانة” والباذنجان والجزر تصيب بالصدمة، وتنهك جيوب الفقراء ومتوسطي الدخل.

في 2017 اختلت موازين الأسعار، سواء بالأسواق الشعبية أو أسواق الأحياء “الراقية” التي يتضاعف فيها الثمن، لأسباب عادة يبررها المهنيون بتعدد الوسطاء والمضاربين، فالأثمنة بأسواق التقسيط تزيد عن مستويات الجملة بنسبة يمكن أن تصل إلى 100 في المائة، ناهيك عن الظروف المناخية الصعبة التي عاشتها بعض المناطق الفلاحية، وغياب لجان المراقبة، وسيادة الفوضى في أسواق الجملة، التي تحولت إلى أماكن للمضاربة والمزايدات.

ويتطلع المغاربة إلى تدخل لجان المراقبة الذي من شأنه أن يعيد “الرشد” إلى أسعار الخضر، وينعكس إيجابا على الأثمنة بخفضها ، خصوصا أن ارتفاع الأسعار شمل مواد أساسية أخرى، إذ أشعل المضاربون وتجار التقسيط، قبيل رمضان الماضي، النار في أسعار الخضر والفواكه والسمك والقطاني، رغم انخفاض الأثمنة في جل أسواق الجملة، في غياب المراقبة ومواجهة التلاعب بالأسعار.

وحطمت أسعار القطاني أرقاما قياسية، فثمن الحمص وصل، في بعض الفترات، 30 درهما للكيلوغرام، والعدس 25 درهما، أما السردين فتراوح ثمنه بين 25 درهما و30، علما أن الوزارة تحدد ثمنه في البيضاء في 11 درهما فقط ويحمل مستوردو القطاني الوسطاء كامل المسؤولية.

ومن جهتها حطمت أسعار الدواجن، في نهاية السنة التي ودعناها، أرقاما قياسية ، وسجلت ارتفاعا صاروخيا تراوح بين 30 درهما للكيلوغرام الواحد و50 درهما، حسب الجودة والأسواق، وذلك بسبب غلاء الأعلاف والتدفئة التي تستعمل لحمايتها من البرد القارس، فقد شهدت عدة ضيعات وفيات الكتاكيت أدت إلى قلة الإنتاج، وهي أسباب رئيسية مسؤولة عن ارتفاع الأسعار.

أحلام المغاربة بسيطة جدا، فيكفي تشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على المضاربين ومواجهة فوضى الأسواق لتعود الأسعار إلى “رشدها”، بعيدا عن تبريرات الظروف المناخية.

خالد العطاوي

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