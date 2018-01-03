طقس الخميس … سماء صافية وبرد قارس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الخميس، أن يكون الطقس مستقرا، مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل من الضباب المحلي، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى.

وستهب الرياح معتدلة إلى منتظمة نوعا ما من القطاع الشرقي، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي بالبوغاز، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و09 درجات بشمال المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس والسهول الغربية للأطلس، وما بين 09 و14 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى وبالسهول المحيطية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و18 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية وبالريف ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية والسفوح الجنوبية الشرقية والسواحل المحيطية الشمالية، وما بين 20 و25 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس والجنوب الشرقي والسهول والسواحل الوسطى والجنوبية وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بسوس وغرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وما بين العرائش وطانطان وما بين طرفاية والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

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