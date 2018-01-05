التزوير يلاحق مافيا العقار

الخبرة أبانت أن الوثائق المستعملة في عملية البيع مزيفة

أحال قاضي التحقيق باستئنافية أكادير على غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها، مافيا العقار بإقليمي كلميم وتيزنيت، بعد أن وجه للمتهم الرئيسي الذي يتابع في حال سراح تهم التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزييف والتزوير في الطوابع الوطنية والتوصل بغير حق لها واستعمالها واستخدامها.

واستقر التحقيق في الملف الذي يخص بيع مزرعة على تورط المتهم المدعو “بوتزكيت” في التزوير بعد ما أظهرت الخبرة المنجزة من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط، بخصوص عقود طعن فيها خصومه على أن التوقيعات المنسوبة إلى موظفين ببلدية “الأخصاص” غير صادرة عنهما، وأن الأختام التي بالعقود موضوع الطعن مخالفة لنظيراتها الموجودة بأرشيف البلدية.

واعتبر قاضي التحقيق أن العناصر التي تم تجميعها هي أدلة كافية لإثارة المتابعة القضائية ضد بوتزكيت، آمرا بإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون.

وأحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، في نونبر 2016، زعيم شبكة للسطو على العقارات بسوس على قاضي التحقيق بعد متابعته بتهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله”، و”التزييف والتزوير في الطوابع الوطنية، والتوصل بها بغير حق واستعمالها واستخدامها”.

وانتهت أبحاث الدرك، إلى رصد شبهات استعمال أختام مزورة، والمصادقة بها على عقود بيع مع أشخاص موتى، والولوج إلى سجلات وأرشيف فترة التسعينات بمكتب تصحيح الإمضاء التابع لبلدية “الأخصاص”، لتسجيل العقود فيه.

وكشفت المعطيات تفاصيل مثيرة عن الحيلة التي استخدمتها العصابة، فقد تبين أن الزعيم قام بإبرام عقد شراء مزور مع شخص متوف، على أساس أنه أنجز في 1994، مع تضمينه أرقام تسجيل حقيقية وموجودة في سجل تصحيح إمضاءات عقود البيع خلال تلك الفترة لدى بلدية “الأخصاص”.

وبعد ذلك، لم يتردد في التوجه إلى القضاء بدعوى مدنية ضد ورثة المالك الأصلي للمزرعة بغاية الحصول على حكم لإتمام عملية السطو، غير أن الضحايا بحصولهم على نسخة عقد البيع الذي اعتمده في دعواه ضدهم، تبين لهم أنه حرر بالحاسوب ويبدو حديث الإنجاز، في حين أن عقود البيع في فترة التسعينات كانت تنجز، في المنطقة، بالآلة الكاتبة.

واكتشف الضحايا أيضا، أن البائع الذي أبرم معه العقد، شخص غريب وليس من عائلتهم، وبمباشرتهم أبحاثا عمن يكون، تبين أنه شخص متوف، كما وصلوا إلى زوجته وشقيقه، اللذين أكدا أن الراحل لم تكن له مزرعة، وقدما للضحايا إشهادا بذلك، وهي الملاحظات التي أكدها محققو المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي إفني، في الأبحاث التمهيدية والخبرات التي أجروها. وخلال الأبحاث المنجزة في أرشيف سجلات بلدية “الأخصاص” الخاصة بفترة 1994، وعند ملاحظتهم للخانتين الحاملتين لرقمي تصحيح إمضاء عقد البيع بتاريخ 17 ماي 1994 تحت الرقمين 94/332 و36/94، وجدوا في الأولى بصمة البائع وليس توقيعه كما هو الشأن بالنسبة إلى العقد.

كريمة مصلي

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