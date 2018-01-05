الحبس لموظف باع أرضا سلالية

أدانت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، أخيرا، موظفا بعمالة المدينة، بشهرين حبسا نافذا وشهرين موقوفتي التنفيذ، بعد أن باع مهاجرا عقارا مساحته هكتاران، لبناء مدرسة لكرة القدم، قبل أن يفاجأ بعد تحرير العقد وتسليمه الثمن، أنها أرض سلالية.

وتقدم المهاجر بشكاية إلى وكيل الملك بالرشيدية، الذي أمر الشرطة القضائية بفتح بحث في النازلة. وبعد الاستماع إلى الموظف، تبين أنه اكترى العقار من الجهة المختصة من أجل إنجاز مشروع خاص، وبسبب حاجته إلى المال، أوهم الضحية أنه المالك الحقيقي للعقار وباعه له بناء على عقد بيع عرفي.

وأحيل الموظف على وكيل الملك، بعد تعميق البحث معه، فأمر بمتابعته في حالة سراح بتهمة بيع عقار الغير بطرق احتيالية، كما قرر مسؤولو العمالة توقيفه من مهامه إلى حين صدور حكم قضائي في حقه.

والتقى المهاجر بالموظف، وعبر له عن رغبته في اقتناء عقار بالرشيدية، لإنجاز مدرسة لكرة القدم، فأوهمه العون أنه يملك عقارا وسط المدينة مساحته هكتاران، ومستعد لبيعه له.

وأبدى المهاجر موافقته على اقتناء العقار، خصوصا بعد أن طالب الموظف بثمن اعتبر مغريا، فتم تحرير عقد عرفي وسلم المهاجر الثمن للموظف، دون أن يدري أنه وقع ضحية نصب محكمة.

ولما شرع المهاجر في عملية بناء مدرسته الخاصة، فوجئ أنه عقار سلالي لا يجوز التصرف فيه، كما لقيت طلبات الحصول على رخص البناء، تحفظا لأن الجهة المختصة للتصرف في العقار هي سلطة الوصاية بعمالة الرشيدية.

وأدرك المهاجر أنه وقع ضحية نصب محكمة من قبل الموظف، فتقدم بشكاية إلى النيابة العامة المختصة، لتدخل الشرطة القضائية، وخلال تحرياته، تبين أن الموظف سبق أن تقدم بطلب كراء العقار من الجهة المختصة، من أجل إنجاز مشروع تجاري، ولكنه عجز لحاجته إلى المال، فاستغل لقاءه بالمهاجر، ورغبته الملحة بالاستثمار بالمنطقة، فأوهمه بملكيته للعقار واستعداده لبيعه له مقابل ملايين.

وكشفت مصادر “الصباح” أنه خلال التحقيق مع الموظف، ظل متشبثا بالقول إنه المالك الوحيد للعقار وإن عملية البيع قانونية، رغم مواجهته بالوثائق التي تؤكد أن الأرض سلالية، لا يجوز التصرف فيها، قبل أن يتراجع عن إنكاره، ويقر للمحققين أنه خطط للنصب على المهاجر، بعد أن أبدى رغبته في اقتناء عقار بالمدينة، مهما كلفه الثمن لإنجاز مدرسته الخاصة، مستغلا صفته موظفا بالعمالة لكسب ثقته والإيقاع به.

مصطفى لطفي

تعليقات