الإفراج عن برلماني سابق بصفرو

التحقيق جار معه بعد شهر من إعادة المسطرة للشرطة

تابع قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، رئيس سابق لجماعة عين الشكاك بصفرو (برلماني سابق) وشخص آخر، في حالة سراح مؤقت مقابل 50 ألف درهم كفالة لكل واحد منهما، بتهم “استغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة وتبديد أموال عامة”.

وقرر حجز جوازيهما وإخضاعهما إلى المراقبة القضائية، بعد الاستماع إليهما إعداديا صباح الجمعة الماضي (29 دجنبر) في انتظار التحقيق تفصيليا معهما في 30 يناير الجاري، بعدما استمع نائبا الوكيل العام إليهما بعدما أحيلا عليهما من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال.

وأحيلا على النيابة العامة بعد نحو شهر من إعادة المسطرة للشرطة القضائية لتعميق البحث والتنقل إلى الجماعة التي ترأسها المتهم الرئيسي باسم الحركة الشعبية قبل ترشحه بلون التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية الأخيرة، للاطلاع على سجلات الشهادات الإدارية الممسوكة لدى المصلحة التقنية.

وبحثت الفرقة عن الملف التقني الخاص بقطعة أرضية فوتت لشخص متابع في الملف نفسه، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، سيما في ظل ادعاء الرئيس السابق برلماني سابق لولايتين عن دائرة صفرو، وجوده ضمن المستندات والوثائق المسلمة للرئيس الحالي خلال حفل تسليم السلط.

وطلب الوكيل العام بتعميق البحث بعد استماعه للمتهمين و11 عضوا من أصل 13 تقدموا بشكايتهم ضدهما، بعدما اتضح غياب الملف التقني المتعلق بتسليم الشهادة الإدارية رقم 714 من قبل الرئيس والمتعلقة بالبقعة بأرض محفظة في ملك الجماعة، كما السجل المتعلق بتسليم الشهادات لسنة 1995.

واستمع ممثل الحق العام في الجلسة ذاتها، إلى امرأة اشتكت الرئيس السابق الممنوع من مغادرة التراب الوطني، ونائبه ومستشار وتقني في الجماعة ونواب أراضي الجموع، لتفويتهم بقعة أرضية أخرى عبارة عن مصلى، لشخص استنادا إلى إشهاد نيابي في ظروف غامضة، رغم أنها أرض في ملكية الجماعة.

المشتكية ابنة موظف بالمركز الفلاحي لعين الشكاك، يوجد بالسجن المحلي بصفرو منذ نحو شهرين، بعد إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا بتهمة “إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم مهامهم وبسببها”، لتصديه لعملية هدم سور في ملكيته في غياب قرار بذلك، يخص المشكل نفسه موضوع شكاية ابنته.

وتسلم سائق سيارة “بيكوب” المتهم الثاني في هذا الملف، تلك البقعة مساحتها 150 مترا مربعا، لخدمات قدمها للرئيس، دون أن يدلي بالوثائق القانونية لذلك، التي ادعى ضياعها منه، قبل أن يمنحه الرئيس قبل نحو سنتين، شهادة إدارية بديلة عنها، استند إليها أعضاء المعارضة في تقديمهم شكايتهم ضدهما.

ومن تطورات الملف، تشكيل لجنة مختلطة للتحقيق في ظروف تسليم شهادات إدارية مشبوهة استعملت للاستيلاء على مساحات شاسعة من أراض سلالية بمنطقة عين الشكاك من قبل بعضهم أدين بعقوبات سالبة للحرية، عقب اجتماع احتضنته عمالة صفرو.

حميد الأبيض (فاس)

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