الإطاحة بتاجر كوكايين بالبيضاء

نيجيري استغل إقامته بفرح السلام لترويج بضاعته قبل أن يطيح به كمين أمني

أطاحت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، السبت الماضي، بمهاجر إفريقي يتاجر في الكوكايين بحي الألفة بالبيضاء.

وحسب مصادر “الصباح”، جاء إيقاف المتهم ذي الجنسية النيجيرية بعد نصب كمين له، إثر الحصول على معلومات تفيد وجود مهاجر إفريقي يتاجر في مخدر “الكوكايين” بفرح السلام.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المعطيات الأولية للبحث كشفت تورط المتهم البالغ من العمر حوالي 26 سنة في عدة عمليات تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وعلمت “الصباح”، أن فرقة الشرطة القضائية بالحي الحسني ما زالت تباشر أبحاثها وتحرياتها لتفكيك خيوط العمليات التي قام بها الموقوف، وللتحقق مما إذا كانت له علاقة بشبكات دولية في الاتجار في المخدرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز 10 غرامات من مخدر الكوكايين ملفوفة في أكياس بلاستيكية أراد الموقوف ترويجها في المنطقة تزامنا مع احتفالات السنة الجديدة.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما اعتاد المهاجر الإفريقي القاطن بحي الألفة بالبيضاء، على القيام بأنشطته في ترويج الكوكايين بشكل عاد بحي فرح السلام التي تعرف استقرار عدد كبير من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، ودون إثارة شكوك المارة، إذ يستغل أوقات الذروة لاستقطاب المدمنين على هذا النوع من المخدرات. ومباشرة بعد حلوله بالمناطق المستهدفة يقف في إحدى الزوايا في انتظار لقاء زبنائه الذين يتبادلون معه الحديث منتحلين صفة أصدقائه ومعارفه من الحي، قبل أن يسلمهم المخدرات ويغادروه، وهي الطريقة التي ظل المتهم يعتمدها لإبعاد الشبهات عنه.

وبعدما توصلت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني، بمعلومات تفيد وجود شخص يبلغ حوالي 26 سنة، يروج الأقراص المهلوسة في أنحاء متفرقة من البيضاء، كثفت العناصر الأمنية تكثف تحرياتها لتحديد تاجر المخدرات المبلغ عنه.

ومكنت تحريات ميدانية من الوصول إلى هوية الشخص المشتبه فيه، وهو ما جعل فرقة محاربة المخدرات تقرر الإطاحة به عن طريق نصب كمين له تمثل في انتحال صفة زبائن يرغبون في الاستفادة من خدماته في مخدر الكوكايين، وهو ما جعل المهاجر النيجيري يقع في شرك الخطة الأمنية، رغم احتياطاته، بعدما ظن أن المتصلين به زبناء جدد يرغبون في سلعته التي يروجها بحي الألفة، الأمر الذي جعله يضرب موعدا مع الأشخاص المتصلين به دون تردد.

وبمجرد اللقاء به تفاجأ تاجر المخدرات بمحاصرته من قبل الشرطة، وبعد توقيفه وتفتيشه ضبطت بحوزته 10 غرامات من الكوكايين.

وبعد إيقاف المتهم النيجيري، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد مصدر ووجهة كمية المخدرة المحجوزة وارتباطاتها لإيقاف باقي شركائه المحتملين.

محمد بها

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