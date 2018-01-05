رئيـس جديـد لأمـن مطـار طنجـة

علمت “الصباح” أن العميد الممتاز عبد الإله حتوت، التحق، نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة البوغاز، بعد أن قررت المديرية العامة للأمن الوطني تعيينه رئيسا لأمن مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة، خلفا للعميد محمد الطاهري، الذي ظل يشغل المنصب مؤقتا منذ إعفاء الرئيس السابق في نونبر الماضي.

وأفاد مصدر أمني مسؤول، أن الرئيس الجديد لمفوضية أمن المطار، توصل رسميا بقرار تعيينه في هذا المنصب، الأسبوع الماضي، ليحط رحاله بطنجة قادما من المنطقة الأمنية لمطار الرباط سلا، التي كان يشغل بها مهمة نائب الرئيس، وراكم بها تجربة هامة أهلته لأن يحظى بثقة المسؤولين، بالإضافة إلى تدرجه في عدة مناصب أثبت بها كفاءته المهنية وتلقى من أجلها التهنئة من قبل الإدارة المركزية للأمن الوطني.

ويأتي تعيين الرئيس الجديد في وقت مازال قاضي التحقيق باستئنافية المدينة يجرى بحثه التفصيلي بشأن فضيحة عبور أسرة أفغانية لمطار طنجة الدولي في اتجاه فرنسا بوثائق سفر مزورة، إذ أعفي من أجلها رئيس أمن المطار و 13 أمنيا من رتب مختلفة، فيما تم اعتقال نائب الرئيس رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، وجرى وضعهم تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي “سات فيلاج”، بعد أن وجهت لهم جميعا تهم تتعلق بـ “تكوين عصابة إجرامية واستغلال النفوذ والمشاركة في مساعدة أشخاص على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة وإرشاء موظفين عموميين عن طريق تقديم مبالغ مالية بهدف منعهم من تأدية وظائف ينظمها القانون”، كل حسب المنسوب إليه.

وتفجرت هذه القضية، في 14 نونبر الماضي، بعد أن توصلت السلطات الأمنية بإشعار من نظيرتها الفرنسية، يفيد أن أسرة أفغانية، تضم الأب والأم وثلاثة أبناء، حلت بمطار “شارل دوغول” بالعاصمة الفرنسية باريس، في رحلة جوية انطلقت من المطار الدولي ابن بطوطة بطنجة، دون توفرهم على وثائق السفر، إذ أمر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، بفتح تحقيق عاجل ومعمق حول أسباب وملابسات حدوث هذه الثغرة الأمنية، التي وصفت بـ “الخطيرة”.

المختار الرمشي (طنجة)

متهم موضوع 93 مذكرة بحث

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الأسبوع الماضي، فتح صفحات الملف الذي يتابع فيه المتهمون (ح.ز) و(ه.م) و(م.س)، من أجل الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز، والاغتصاب الجماعي، وترويج المخدرات، وحيازة السلاح بدون مبرر قانوني، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه. وحددت الغرفة ذاتها تاريخ 24 يناير المقبل موعدا للشروع في مناقشة القضية، استجابة إلى ملتمس دفاع المتهم الأول، الرامي إلى منح آجالا إضافية للاطلاع على وثائق ومستندات الملف بغرض إعداد الدفاع.

وشكل المتهم الرئيسي في القضية، المسجل خطرا، والملقب بـ”ولد جلول”، موضوع 93 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بسبب تورطه في قضايا اغتصاب فتيات بعد اختطافهن، والاتجار في المخدرات، والسرقات الموصوفة، وجريمة قتل بعد أن طعن أحد ضحاياه بسكين إثر خلاف بينهما حول الاتجار في المخدرات.

واستعانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس بالأسلحة النارية من أجل إيقاف المتهم، بعدما أشهر سيفا من الحجم الكبير في وجه عناصر الشرطة، مهددا بقتل كل من يقترب منه، إذ اضطر بعضهم إلى إشهار سلاحه الوظيفي والتهديد بإطلاق النار عليه إذا لم يستسلم، قبل أن يتخلى عن سلاحه الأبيض ويتم إيقافه. واستنادا إلى مصادر”الصباح” فإن المتهم يعد من أخطر المجرمين بمنطقة ويسلان، إذ أنه متورط في أربع عمليات احتجاز واغتصاب فتيات، كما كشفت التحقيقات أنه كان يختطف ضحاياه ويحتجزهن بمنطقة خالية وسط غابة بمنطقة ويسلان (طريق فاس)، ثم يغتصبهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

خليل المنوني (مكناس)

13 سنة ل”مقدم” بسبب المخدرات

قضت استئنافية أكادير، أخيرا، بتأييد إدانة عون سلطة(مقدم) بأسا-الزاك، من أجل الاتجار في المخدرات، والحكم عليه بالرفع من العقوبة لتصل إلى 13سنة من السجن النافذ في حقه، بإدانته في المرحلة الابتدائية بعشر سنوات سجنا. وجرت محاكمة “المقدم” إثر إيقافه 18 نونبر الماضي، من قبل عناصر من الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بكلميم.

وتم اعتقاله وهو على متن سيارة رباعية الدفع، بعد مطاردته أثناء محاولة الفرار، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات قدرت قيمتها المالية في 300 مليون سنتيم، وأوقف بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم، إثر إخباره بضبط ما يناهز 156 كيلوغراما من الحشيش. وكشفت التحريات التي أجرتها الضابطة القضائية للدرك الملكي، بأن الشحنة كانت موجهة إلى جزر الكناري، بعد إيصالها إلى إحدى المدن جنوب كلميم، وتم حجز كمية المخدرات والسيارة رباعية الدفع. ووُضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث، والتحقيق معه حول مصدر المخدرات وظروف وملابسات وكيفية وصولها من الشمال إلى الجنوب، كما فتح معه تحقيق حول شركائه ومعاونيه المفترضين. وعرض على النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل الاتجار في المخدرات، لتقرر المحكمة الابتدائية الحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، قبل أن ترفعها المحكمة الاستئنافية إلى 13 سنة.

محمد إبراهمي (أكادير)

حجز مخدرات ببني ملال

فككت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببني ملال، الأسبوع الماضي، بمنطقة أولاد اسعيد ضواحي المدينة، شبكة للاتجار في الخمور المحلية “ماء الحياة” وحجزت 1000 لتر كانت معدة للبيع، وكيلوغراما من الشيرا و30 كيلوغراما من الكيف وطابا، ودراجتين ناريتين وهواتف محمولة.

وأوضح مصدر مطلع أن الضابطة القضائية أوقفت شخصين يعملان لصاحب العقل المدبر للترويج الملقب ب”لحيمة” الذي لاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة، أثناء مداهمة وكره، فيما استقدمت عناصر التدخل الجانحين إلى مقر المركز الترابي للتحقيق معهما في تهم الاتجار بالشيرا والكيف وطابا ومسكر ماء الحياة وذلك باستعمال ناقلة ذات محرك، والمشاركة في ذلك، وحررت مذكرة بحث في حق المزود الذي له سوابق في المجال ذاته. ووضعت الضابطة القضائية المحجوزات من المخدرات رهن تصرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما أتلفت الكميات المحجوزة من المسكر، واعترف الموقوفان بمساعدتهما للعقل المدبر في عمليات الترويج بمناطق مختلفة ببني ملال والفقيه بنصالح.

ع.ل

“التحفة” في قبضة أمن سلا

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا، الأحد الماضي، مبحوثا عنه يلقب ب”التحفة”، بعدما روع حي الانبعاث، وفشلت عناصر الدائرة الأمنية التاسعة بواد الرمان في إيقافه، رغم وجود شكايات من ضحايا مختلفين.

وأوضح مصدر “الصباح” أن الموقوف ضبط في حالة تلبس بالسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، بعدما استولى على هاتف ضحية واسترجعه منه بالقوة، لتحضر عناصر الشرطة القضائية التي صفدت الجانح، ونقلته إلى مقر التحقيق، وأثبت البحث الأولي معه أنه كان في حالة تخدير وسكر متقدم، وحجزت العناصر نفسها سيفا كان بحوزته، كما تبين أنه موضوع مساطر بحث في قضايا جرمية أخرى، تتعلق بالضرب والجرح واعتراض سبيل المارة.

واستنادا إلى المصدر نفسه كان الموقف يستعرض عضلاته أمام أبناء حي الانبعاث بسلاحه الأبيض، وكانت عناصر الدائرة الأمنية التاسعة على علم بجرائمه، لكنها لم تفلح في القبض عليه، ما رفع عدد ضحاياه.

وفرض الجانح على ضحاياه مبالغ مالية لاسترجاع مسروقاتهم قصد اقتناء المواد المخدرة والمشروبات الكحولية، ما أجج الغضب في صفوفهم، واستحسن السكان طريقة تدخل عناصر الشرطة القضائية، وإيقافهم للجانح الذي له سوابق مختلفة ولم يمر على خروجه من المؤسسة السجنية سوى شهرين.

ع.ل

اعتقال متهم بهتك عرض قاصر

أحالت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة على وكيل الملك، أخيرا، متهما في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالاحتجاز والتحريض على الفساد والتهديد وهتك عرض قاصر بدون عنف، كما أحيلت امرأة في حالة سراح بتهمة الوساطة في الدعارة.

وجاء إيقاف المتهم إثر شكاية تقدمت بها والدة الضحية القاصر، أفادت من خلالها أن ابنتها كانت ضحية استغلال جنسي من قبل المتهمة التي توسطت لابنتها لممارسة الجنس مع عدة أشخاص يقطنون بمنزلها.

واسترسالا في البحث استمعت عناصر الشرطة إلى الضحية القاصر بحضور والدتها، إذ أكدت أنها سبق لها أن أنجبت بطريقة غير شرعية وانغمست في عالم الإدمان على المخدرات وشرب الخمر، بعدما انتقلت في وقت سابق إلى أكادير وامتهنت الدعارة لكسب المال، وهناك فقدت عذريتها، حيث تعرفت على الوسيطة، وبدأت تساعدها في أشغال البيت.

وصرحت الضحية القاصر أنها كانت تشتغل خادمة لدى المتهمة، التي كانت تستحسن مفاتنها، وتعبر لها عن إعجابها بذلك، وأنها وعدتها بضمان مستقبلها من خلال إيجاد فرص للالتقاء بأناس مهمين من أجل أن تسدي لهم خدمتها الجنسية بمقابل مادي.

وأضافت الضحية القاصر أن الوسيطة سهلت لها مضاجعة ابنها في البداية، وكذا بعض الأشخاص الذين يكترون غرفا بمنزلها بآزمور، مسترسلة أنها ضاجعتهم بمقابل مادي وبرضاها التام، وأن الوسيطة كانت تصطحبها على متن سيارتها وتقدمها لزبنائها.

وأوقفت العناصر الأمنية المتهم، وبعد الاستماع إليه اعترف أنه سبق له أن مارس الجنس معها بمقابل، ولم يسبق له أن قام باحتجازها أو هتك عرضها.

كما أكد أنه كان يحضر لرؤيتها خارج المنزل في بعض الأحيان ويسلمها مبالغ مالية مباشرة، إذا سمحت له الفرصة في ذلك. واستمعت العناصر الأمنية إلى الوسيطة التي نفت التهم المنسوبة إليها، وصرحت أنها تكري منزلا في ملكها لوالدة الضحية القاصر، مضيفة أن المشتكية والدة الضحية كانت تعاني مشاكل مادية، وطلبت منها تشغيل ابنتها القاصر لديها مقابل مبلغ 600 درهم شهريا، ونفت إحضار القاصر عنوة إلى منزلها دون علم والدتها، موضحة أنها أمضت عندها مدة ثلاثة أشهر كانت تعاملها معاملة لائقة، كما نفت أي وساطة لها للقاصر في البغاء.

أحمد سكاب (الجديدة)

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