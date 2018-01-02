بالصور … نيمار وصديقته يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي

اسمها الكامل برونا ريس مايا، وهي برازيلية تبلغ من العمر 22 سنة، وتعمل حاليا عارضة أزياء وممثلة معروفة ببلادها.

وأظهر النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان لكرة القدم، حبه مجددا للممثلة البرازيلية المعروفة باسم برونا ماركيزين، بعد ست أشهر على انفصاله عنها بسبب مشاكل خاصة.

ونشر نيمار صورة حميمية له رفقة صديقته القديمة الجديدة، على صفحته الرسمية في موفع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، في لقاء جمع بينهما أخيرا لعقد الصلح والاستمتاع بعطلة نهاية السنة.

وتملك النجمة البرازيلية، 24 مليون معجب في موقع التواصل الاجتماعي المذكور.

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