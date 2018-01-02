قتلى احتجاجات إيران يصلون إلى 22 شخصا

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن عدد قتلى المظاهرات المرتبطة بالاحتجاجات التي تهز هذا البلد منذ الخميس الماضي، ارتفع إلى 22، حيث لقي تسعة أشخاص آخرين مصرعهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران ليلة أمس الاثنين واستمرت إلى صباح اليوم الثلاثاء.

وقتل الأشخاص التسعة خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق التلفزيون الذي ذكر أن ستة من القتلى “هم من مثيري الشغب الذين حاولوا سرقة بنادق من مركز للشرطة في مدينة قاهدريجان، في محافظة إصفهان”.

وذكرت تقارير أن أحد القتلى فرد من الحرس الثوري الإيراني، مضيفة أن رجل شرطة آخر قتل بالرصاص في مدينة نجف أباد.

وكانت المظاهرات بدأت الخميس الماضي، فيما وصف بأكبر احتجاجات تواجه النظام الإيراني منذ عام 2009.

ولوحت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالقوة الصارمة في مواجهة ما تصفهم ب”مثيري الشغب”، حيث أفادت، في بيان، أنه “تم تحديد مثيري الشغب والمحرضين عليه، وسوف يتم التعامل معهم بصرامة قريبا”.

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