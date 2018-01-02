طقس الأربعاء … ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الأربعاء، أن يكون الطقس مستقرا عموما، مع تشكل سحب منخفضة وكتل من الضباب المحلي خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى.

وستهب الرياح معتدلة إلى منتظمة نوعا ما من القطاع الشرقي، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي أو الشرقي عموما في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و10 درجات بشمال المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس والسهول الغربية للأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى وبالسهول المحيطية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و18 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية وبالريف ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية والسايس والسواحل المحيطية الشمالية، وما بين 20 و25 درجة بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الغربية للأطلس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بسوس وغرب للأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بين طرفاية والداخلة وهائجا بباقي السواحل.

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