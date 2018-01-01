“خفيف ظريف”

يكتشف‭ ‬القارئ،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬من‭ ‬الحلقات،‭ ‬جانبا‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬شخصيات‭ ‬فنانين‭ ‬وإعلاميين‭ ‬ومشاهير،‭ ‬يخضعون‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬البسيطة‭ ‬الخفيفة،‭ ‬لكنها‭ ‬تكشف‭ ‬جوانب‭ ‬خفية‭ ‬من‭ ‬شخصياتهمة‭ ‬بماذا‭ ‬يحلمون؟‭ ‬ماذا‭ ‬يحبون؟‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬هواياتهم؟‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬حكمتهم‭ ‬في‭ ‬الحياة؟‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬الأخرى،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬نرد‭ ‬أن‭ ‬نخضعها‭ ‬للتحليل‭ ‬النفسي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬متخصص،‭ ‬تاركين‭ ‬للقارئ‭ ‬مهمة‭ ‬النبش‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬أجوبتهم،‭ ‬لملامسة‭ ‬احقيقتهمب‭. ‬قراءة‭ ‬ممتعة‭.‬

المغيث‭: ‬تطربني‭ ‬الكافرة‭ ‬غدرتيني

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أهم‭ ‬شيء‭ ‬يميز‭ ‬طباعك‭ ‬وشخصيتك؟

‭>‬‭ ‬أحب‭ ‬الأصالة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬الشعبي‭.‬

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أهم‭ ‬صفة‭ ‬تحبها‭ ‬في‭ ‬المرأة؟

‭>‬‭ ‬أهم‭ ‬شيء‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬متعلمة‭ ‬و”قارية”‭. ‬و”تكون‭ ‬تحشم‭ ‬على‭ ‬عرضها”‭. ‬

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أهم‭ ‬صفة‭ ‬تحبها‭ ‬في‭ ‬الرجل؟

‭>‬‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عاقلا‭ ‬متعلما،‭ ‬“خاصو‭ ‬يكون‭ ‬جدي”‭. ‬

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أهم‭ ‬صفة‭ ‬تحبها‭ ‬في‭ ‬أصدقائك؟

‭>‬‭ ‬أحب‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬“نيشان‭ ‬معايا”،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بيننا‭ ‬“واضح‭ ‬وباين”‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أحب‭ ‬أن‭ ‬يحكم‭ ‬علاقاتي‭ ‬ككل،‭ ‬وليس‭ ‬مع‭ ‬أصدقائي‭ ‬فقط‭.‬

‭>‬‭ ‬أين‭ ‬تقضي‭ ‬وقت‭ ‬فراغك؟

‭>‬‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لي‭ ‬مواعد‭ ‬مع‭ ‬زبنائي،‭ ‬أقضي‭ ‬وقت‭ ‬فراغي‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬وفي‭ ‬منزلي‭. ‬

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬حلمك؟

‭>‬‭ ‬أحلم‭ ‬ب”الصحة‭ ‬والسلامة”‭. ‬“هيا‭ ‬كلشي”‭. ‬“بنادم‭ ‬خاصو‭ ‬يمشي‭ ‬دقة‭ ‬دقة‭ ‬مع‭ ‬الوقت”‭. ‬

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬تخشاه‭ ‬في‭ ‬حياتك؟

‭>‬‭ ‬أخشى‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬أولادي‭. ‬“بغيتهم‭ ‬يكونو‭ ‬قاريين‭ ‬ومربيين”‭. ‬ليس‭ ‬سهلا‭ ‬أن‭ ‬تبلغهم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تصبو‭ ‬إليه‭. ‬إنها‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭.‬

‭>‬‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مدينة‭ ‬تحب‭ ‬أن‭ ‬تعيش؟

‭>‬‭ ‬“ما‭ ‬نقدرش‭ ‬نفرق‭ ‬كازا”‭.‬

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الألوان‭ ‬التي‭ ‬تحبها؟

‭>‬‭ ‬أحب‭ ‬جميع‭ ‬الألوان‭ ‬الفاتحة‭ ‬و”الناكري”‭. ‬

‭>‬‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬فنانك‭ ‬المفضل؟

‭>‬‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬الحياني‭ ‬“الله‭ ‬يرحمو”‭.‬

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬فيلمك‭ ‬المفضل؟

‭>‬‭ ‬فيلم‭ ‬يوسف‭ ‬عليه‭ ‬السلام‭. ‬أعدت‭ ‬مشاهدته‭ ‬مرات‭ ‬ومرات‭. ‬لا‭ ‬أمل‭ ‬منه‭. ‬

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الأغنية‭ ‬التي‭ ‬تطربك؟

‭>‬‭ ‬“الكافرة‭ ‬غدرتيني”‭ ‬من‭ ‬فن‭ ‬“العيطة”‭.‬

‭>‬‭ ‬كتاب‭ ‬غير‭ ‬نظرتك‭ ‬أو‭ ‬مفاهيمك‭ ‬للحياة؟

‭>‬‭ ‬“شحال‭ ‬هادي‭ ‬خوك‭ ‬ما‭ ‬قرا”‭. ‬لكني‭ ‬كنت‭ ‬معجبا‭ ‬دائما‭ ‬بسلسلة‭ ‬كتب‭ ‬أغاثا‭ ‬كريستي‭ ‬البوليسية‭. ‬

‭>‬‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬شاعرك‭ ‬المفضل؟

‭>‬‭ ‬أبو‭ ‬فراس‭ ‬الحمداني،‭ ‬خاصة‭ ‬قصيدته‭ ‬“أراك‭ ‬عصي‭ ‬الدمع‭ ‬شيمتك‭ ‬الصبر”‭. ‬

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬هــــو‭ ‬طبـــقــــك‭ ‬المفضـــــل؟

‭>‬‭ ‬“الرفيسة‭ ‬بالدجاج‭ ‬البلدي”‭.‬

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬تكرهه‭ ‬بشدة؟

‭>‬‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭. ‬لكن‭ ‬أشد‭ ‬ما‭ ‬أكره‭ ‬المنافقين‭ ‬وأصحاب‭ ‬“جوج‭ ‬وجوه”‭.‬

‭>‬‭ ‬من‭ ‬هي‭ ‬الشخصية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تعجبك‭ ‬أو‭ ‬أثرت‭ ‬فيك؟

‭> ‬‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭. ‬إنه‭ ‬شخصية‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬زمننا‭ ‬الحالي‭.‬

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬المهنة‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬تحب‭ ‬أن‭ ‬تمارسها؟

‭>‬‭ ‬منذ‭ ‬صغري‭ ‬وأنا‭ ‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬مغنيا،‭ ‬وحتى‭ ‬عندما‭ ‬كبرت‭ ‬وأصبحت‭ ‬موظفا‭ ‬في‭ ‬بنك،‭ ‬ظللت‭ ‬أحلم‭ ‬بالغناء‭. ‬

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الخطأ‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تغفره‭ ‬لإنسان؟

‭>‬‭ ‬لا‭ ‬أغفر‭ ‬لمن‭ ‬يمسني‭ ‬في‭ ‬كرامتي‭.‬

‭>‬‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬حكمتك‭ ‬في‭ ‬الحياة؟

‭>‬‭ ‬“بنادم‭ ‬يمشي‭ ‬فالظل”‭.‬

نورا‭ ‬الفواري‭ ‬

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