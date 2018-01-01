“خفيف ظريف”

يكتشف القارئ، من خلال هذه السلسلة من الحلقات، جانبا آخر من شخصيات فنانين وإعلاميين ومشاهير، يخضعون لمجموعة من الأسئلة البسيطة الخفيفة، لكنها تكشف جوانب خفية من شخصياتهمة بماذا يحلمون؟ ماذا يحبون؟ ما هي هواياتهم؟ ما هي حكمتهم في الحياة؟ والعديد من الأسئلة الأخرى، التي لم نرد أن نخضعها للتحليل النفسي من قبل متخصص، تاركين للقارئ مهمة النبش في أعماق أجوبتهم، لملامسة احقيقتهمب. قراءة ممتعة.
المغيث: تطربني الكافرة غدرتيني
> ما هو أهم شيء يميز طباعك وشخصيتك؟
> أحب الأصالة في كل شيء، خاصة في الفن الشعبي.
> ما هي أهم صفة تحبها في المرأة؟
> أهم شيء أن تكون متعلمة و”قارية”. و”تكون تحشم على عرضها”.
> ما هي أهم صفة تحبها في الرجل؟
> إلى جانب أن يكون عاقلا متعلما، “خاصو يكون جدي”.
> ما هي أهم صفة تحبها في أصدقائك؟
> أحب أن يكونوا “نيشان معايا”، وأن يكون كل شيء بيننا “واضح وباين”. وهذا ما أحب أن يحكم علاقاتي ككل، وليس مع أصدقائي فقط.
> أين تقضي وقت فراغك؟
> إذا لم تكن لي مواعد مع زبنائي، أقضي وقت فراغي في ممارسة الرياضة، وفي منزلي.
> ما هو حلمك؟
> أحلم ب”الصحة والسلامة”. “هيا كلشي”. “بنادم خاصو يمشي دقة دقة مع الوقت”.
> ما الذي تخشاه في حياتك؟
> أخشى على مستقبل أولادي. “بغيتهم يكونو قاريين ومربيين”. ليس سهلا أن تبلغهم إلى ما تصبو إليه. إنها مسؤولية كبيرة.
> في أي مدينة تحب أن تعيش؟
> “ما نقدرش نفرق كازا”.
> ما هي الألوان التي تحبها؟
> أحب جميع الألوان الفاتحة و”الناكري”.
> من هو فنانك المفضل؟
> الفنان محمد الحياني “الله يرحمو”.
> ما هو فيلمك المفضل؟
> فيلم يوسف عليه السلام. أعدت مشاهدته مرات ومرات. لا أمل منه.
> ما هي الأغنية التي تطربك؟
> “الكافرة غدرتيني” من فن “العيطة”.
> كتاب غير نظرتك أو مفاهيمك للحياة؟
> “شحال هادي خوك ما قرا”. لكني كنت معجبا دائما بسلسلة كتب أغاثا كريستي البوليسية.
> من هو شاعرك المفضل؟
> أبو فراس الحمداني، خاصة قصيدته “أراك عصي الدمع شيمتك الصبر”.
> ما هــــو طبـــقــــك المفضـــــل؟
> “الرفيسة بالدجاج البلدي”.
> ما هو الشيء الذي تكرهه بشدة؟
> العديد من الأشياء. لكن أشد ما أكره المنافقين وأصحاب “جوج وجوه”.
> من هي الشخصية التاريخية التي تعجبك أو أثرت فيك؟
> جلالة الملك محمد السادس. إنه شخصية فريدة من نوعها في زمننا الحالي.
> ما هي المهنة التي كنت تحب أن تمارسها؟
> منذ صغري وأنا أحب أن أكون مغنيا، وحتى عندما كبرت وأصبحت موظفا في بنك، ظللت أحلم بالغناء.
> ما هو الخطأ الذي لا يمكنك أن تغفره لإنسان؟
> لا أغفر لمن يمسني في كرامتي.
> ما هي حكمتك في الحياة؟
> “بنادم يمشي فالظل”.
نورا الفواري