“الشــــومــــاج”… الــــورطــة

المغاربة متشائمون بعد ارتفاع معدل البطالة إلى 10.6 % وتفاقم عقم الاستثمارات

تتباين انتظارات المغاربة، وتختلف حسب حاجاتهم، إلا أنها لا تخرج عن الصحة والتعليم والشغل. هذه المطالب المأمولة، التي تعتبر حقوقا دستورية في الأصل، ما زال المغاربة يعانون الأمرين لتحقيقها، بالنظر إلى سوء وضعية المستشفيات العمومية ومحدودية الولوج إلى العلاج، وتدهور مستوى المدرسة العمومية، وارتفاع معدلات البطالة، التي تجاوزت سقف 10 %.

“الله يعطينا خدمة…”، دعاء ما فتئ يسكن شفاه الشباب طيلة أشهر السنة الماضية، التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق لجيش العاطلين، كما تؤكد إحصائيات بنك المغرب الأخيرة، التي حملت ارتفاعا في معدلات البطالة من 10.4 % إلى 10.6 متم الفصل الثالث من السنة الماضية، بمستوى عجز في التشغيل بلغ 42 ألف منصب شغل، ذلك أن إحداث الحكومة 89 ألف منصب خلال الفترة المذكورة، يظل غير كاف لتغطية حاجة 131 ألف طالب شغل جديد.

استثمارات ضخمة بالملايير في صناعة السيارات والطاقات المتجددة وقطاعات أخرى في الشمال والجنوب، لم تتمكن من حل مشكل البطالة أو تحمل أملا في ذلك للسنة الجديدة، حسب عبد اللطيف سماج، مهندس متخصص في هندسة المعلوميات، يبحث عن فرص مهنية أفضل منذ شهور دون جدوى، موضحا أن المغاربة يتساءلون عن أهمية هذه الاستثمارات في ظل عقمها، وعجزها عن تشغيل جيش العاطلين المتزايد باستمرار.

تساؤل الشاب يظل مشروعا، وفق عبد الرزاق الكوني، مستشار مالي في بورصة البيضاء، موضحا أن نجاعة أي استثمار تقاس بحجم مناصب الشغل التي أحدثها، باعتبار التشغيل مؤشرا رئيسيا في هذا الشأن، مشددا على أن عقم الاستثمارات أصبح يشكل هاجسا لحكومة سعد الدين العثماني، إذ كشفت التجارب الحكومية السابقة، خللا في سياسات التشغيل ونجاعة الاستثمار، فلم تنعكس المشاريع الاستثمارية بشكل إيجابي على سوق الشغل.

وبهذا الخصوص، أماط محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اللثام عن برنامج مشترك مع البنك الدولي، يسمى اختصارا “بيم”، يستهدف دراسة الآثار السوسيو اقتصادية للاستثمارات العمومية، خصوصا التشغيل، وإعادة ترتيب أولويات هذه الاستثمارات، إذ استنجد الوزير بالقطاع الخاص للتدخل خلال المرحلة المقبلة، من أجل إنعاش سوق الشغل وإحداث مناصب جديدة، وتقليص معدل البطالة، الذي ظل متأرجحا بين 9 % و10 منذ سنوات طويلة.

ولم تفلح إستراتيجيات الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في احتواء جيوش العاطلين المتزايدة سنويا، الأمر الذي أكدته “المذكرة الاقتصادية للدول 2017″، التي عممها البنك الدولي على أعضاء حكومة العثماني، إذ كشفت عن تواضع تأثير الاستثمارات على النمو، مقارنة مع دول مثل تركيا وكولومبيا، ما أثر سلبا على معدل التشغيل، إذ لم يتجاوز 48 % في صفوف السكان النشيطين (بين 25 سنة و35)، مقابل 65 % لدى الدول النامية.

ونبه خبراء البنك الدولي إلى نكوص دور الاستثمارات الخاصة في الدفع بعجلة النمو، محذرين من مخاطر عدم مراجعة خيارات الاستثمارات العمومية، من أجل رفع نجاعتها، خصوصا على مستوى التشغيل.

بدر الدين عتيقي

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