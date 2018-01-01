الملك يبعث رسالة تهنئة إلى رئيس السودان

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة الى رئيس جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات، للرئيبس عمر حسن أحمد البشير بموفور الصحة والسعادة، ولشعب السودان الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “واعتبارا لما يربط شعبينا من أواصر الأخوة المتينة وما يجمع بين بلدينا من علاقات التعاون المثمر، والتضامن الفاعل، فإنني أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك، من أجل تعزيز العلاقات في جميع المجالات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين”.

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