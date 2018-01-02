العماري يقود ثورة هادئة داخل “البام”

شيشاوي: نجتاز تمرينا سياسيا والرهان تعميق الديمقراطية وبناء حزب المؤسسات

أكدت مصادر قيادية من الأصالة والمعاصرة أن الحزب مقبل على إعادة بناء شاملة، وثورة هادئة ستشمل جميع الأجهزة الوطنية، وتقوية دور المؤسسات، وتقييم عميق للتجربة التنظيمية والسياسية التي خاضها منذ حوالي عشر سنوات.

وأفادت المصادر ذاتها أن “البام” يعرف دينامية جديدة، منذ دورة المجلس الوطني الأخيرة، والتي أثارت الكثير من الجدل بشأن تراجع إلياس العماري، الأمين العام عن الاستقالة التي أشهرها، في وقت سابق، قبل أن يقرر تشكيل لجنة وطنية للإشراف على الدورة المقبلة للمجلس المقرر عقدها في يناير المقبل، والتي ينتظر، وفق مقترح اللجنة الوطنية، إعادة انتخاب مختلف المؤسسات الوطنية للحزب.

وقال جمال شيشاوي، عضو المكتب السياسي، إن “البام” مقبل على تمرين سياسي عميق، لم تعتد الأحزاب على خوضه، وهو تدبير تناقضاته الداخلية بديمقراطية حقيقية، تمسك بالجوهر الذي تأسس عليه الحزب، وهو المشروع الديمقراطي الحداثي، وتدقيق تصوراته وبرنامجه السياسي، مؤكدا أن الحزب، ورغم بعض المشاكل التنظيمية، وهي أمر طبيعي في حزب يضم حساسيات مختلفة، يعيش دينامية جديدة على جميع المستويات.

وأكد شيشاوي أن المجلس الوطني، مطروح عليه تقييم التجربة التنظيمية السابقة، من أجل الانتقال إلى حزب المؤسسات، وتعزيز دور الجهات في المشروع الحزبي، موضحا أن مشكل “البام” ليس مشكل زعامة أو أشخاص، بقدر ما هو بحث كيفية اجتياز التمرين السياسي الحالي بنجاح، وتحصين المكتسبات المحققة خلال العشر سنوات الماضية.

وبخصوص المهام العاجلة، يرى شيشاوي أن من الأولويات امتلاك الجرأة والشجاعة السياسية، لممارسة نقد ذاتي والاعتراف بالأخطاء، في أفق التجاوز، وتربية الأجيال الحديثة بالعمل السياسي على الممارسة الديمقراطية بشكل عقلاني، مشيرا إلى أن عملية التقييم ستشمل أيضا المشروع السياسي والمشاريع الحزبية المختلفة، والوقوف عند الإخفاقات بروح نقدية.

وقال شيشاوي في حديث مع “الصباح” إن الحزب مقبل على إعادة بناء شاملة، انطلاقا من تقييم أدائه السياسي، ومراجعة تحالفاته، وإعادة النظر فيها من منطلق المشاريع السياسية، وكيفية تدبيرها خلال المحطات الانتخابية، وهي العملية التي ستشمل قراءة متأنية للعلاقة مع مختلف مكونات الحقل السياسي، انطلاقا من القواسم المشتركة بخصوص المشروع المجتمعي، في إطار من الوضوح السياسي.

وأوضح شيشاوي أن التنظيم الكلاسيكي للحزب أصبح متجاوزا، ومن المهام التي يجب أن ينكب عليها الحزب، تطوير أدوات الاشتغال من خلال الاستفادة من تجربتي ماكرون في فرنسا وبوديموس في إسبانيا، وتجديد الآليات التنظيمية، واستثمار التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، في بناء حزب جماهيري.

وأكد شيشاوي أن الحزب سيعزز مبادئ المسؤولية الجماعية والمحاسبة الفردية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية حزب الجهات، والانتقال من حزب الأشخاص إلى حزب المؤسسات.

برحو بوزياني

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