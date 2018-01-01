ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية

أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، بلغت 21.8 مليار درهم خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الماضية، مقابل 19.3 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 13.2 بالمائة.

وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الأولية الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر نونبر 2017، أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض النفقات ب60.9 بالمائة إلى 5.1 مليار درهم، بنسبة أكثر أهمية من المداخيل (ناقص 16.6 بالمائة) التي بلغت 26.9 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة، لتصل إلى 60.2 مليار درهم برسم الأشهر ل11 الأولى من السنة الماضية.

وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر فائضا من 1.4 مليار درهم إلى 48.6 مليار درهم في متم شهر نونبر 2017، موضحا أن هذه النتائج تعزى إلى ارتفاع مداخيل الأسفار من 4 مليار درهم إلى 64.4 مليار درهم والنفقات من 2.6 مليار درهم إلى 15.8 مليار درهم.

تعليقات