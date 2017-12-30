اعتقال لصوص بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أخيرا، على النيابة العامة، لصوصا سلبوا ضحاياهم هواتف وأموالا تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من بينهم الملقب ب”أعلول” المعتقل بعد مدة قصيرة من سرقته هاتف مواطن من جنسية أجنبية من جنوب الصحراء، تحت التهديد بالسلاح الأبيض. ولم يكتف المشتبه فيه بسرقة الضحية الذي تعرف عليه أثناء مواجهتهما بمقر الولاية، بل اعتدى عليه بالضرب والجرح بالسلاح المتحوز به قبل أن يلوذ بالفرار، إلا أنه أوقف من قبل عناصر أمن المنطقة الثانية بفاس الجديد دار دبيبغ، في إطار التغطية الأمنية بأحياء النرجس والزهور/ مونفلوري. وتمكن أمن دائرة الزهور، التابعة للمنطقة نفسها، من اعتقال الملقب ب”بوركبة” لاعتراضه سبيل المارة وتجريدهم من هواتفهم المحمولة وما بحوزتهم من أموال، مستغلا الأماكن المظلمة، بعد تشخيص هويته والاهتداء إلى مكان اختفائه، إثر الأبحاث الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن بالدائرة المذكورة. وظل المشتبه فيه يتنقل من مكان إلى آخر تفاديا لإلقاء القبض عليه، قبل رصده واعتقاله على غرار الملقبين ب”نفينيفة” و”ولد فاطمة” و”حلاوة” من ذوي السوابق ، المتورطين في عدة قضايا للسرقة بالخطف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض في حق مجموعة من الضحايا تعرفوا عليهم أثناء مواجهتهم بهم.

حميد الأبيض (فاس)

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