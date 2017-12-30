الحبس لوسيطة في الدعارة

بت القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الاثنين الماضي، في ملف توبع فيه متهمان من أجل السكر العلني والفساد بالنسبة إلى (ن.ط)، وإعداد وكر للدعارة، والعنف، وإعطاء القدوة السيئة للأطفال في حق الظنينة (س.ع)، إذ أدان الأول بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها خمسمائة درهم، في حين عاقب الثانية بشهرين حبسا نافذا، مع تغريمها مبلغ 2000 درهم، إذ ارتأى تمتيعهما بظروف التخفيف مراعاة لظروفهما الاجتماعية والشخصية، ولانعدام سوابقهما القضائية.

و ذكرت مصادر”الصباح” أن القضية تفجرت عندما تمكنت العناصر الأمنية بمكناس من إيقاف المتهمين، إذ كان الأول في حالة سكر طافح، وعلى حاجبه جرح، أفاد بخصوصه أنه نتيجة العنف الذي كان ضحيته من قبل المتهمة الثانية.

وعند الاستماع إليه في محضر قانوني، صرح المتهم (ن.ط) أنه قضى الليلة مع فتاة تدعى (س.ع)، وذلك داخل منزل المتهمة (س.ع)، مفيدا أنه عندما تفقد ملابسه صباح اليوم الموالي اكتشف أنه وقع ضحية سرقة من قبل مرافقته التي اختفت عن الأنظار، بعدما سلبته مبلغ 1900 درهم وبطاقة تعريفه الوطنية، فضلا عن هاتفه المحمول.

خليل المنوني (مكناس)

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