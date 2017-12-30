إطلاق سراح معتد على فتاة بمراكش

فوجئ المتتبعون للشأن المحلي بمراكش، بإطلاق سراح المسمى “ف.د” الذي ظهر خلال شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يعنف إحدى الفتيات بعد أن قام بإتلاف العديد من السلع بمخبزة بمقاطعة المنارة.

وظهر الظنين في الشريط المذكور وهو يحاول اختطاف شابة من داخل المخبزة، قبل أن يقوم بإسقاطها أرضا وتوجيه العديد من اللكمات إلى وجهها، الأمر الذي خلف حالة من الذعر لدى زبناء المخبزة الذين اضطروا إلى مغادرتها وهم يشاهدون إتلاف المعدات والسلع.

وظهر الشاب في بعض المواقع الإلكترونية، يضع ضمادة على وجهه، و يتهم الفتاة / الضحية بالاعتداء عليه، بادعاء تمكن إحدى صديقاتها التي لا تظهر في الشريط من سرقة هاتفه المحمول، دون أن يتحدث عن الخسائر التي ألحقها بالمخبزة. وأفاد مصدر مطلع، أن الملف عرض على النيابة العامة ، التي أمرت باعتقال الفتاة التي لم تتمكن من الإفلات من قبضة الشاب المذكور، إلا بعد تدخل صاحب المخبزة ومستخدميه في حين غادر المعتدي المخبزة، ولم يتشبث باستدعاء رجال الشرطة للوقوف على الاعتداء والسرقة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الجروح التي تظهر على وجه الشاب قديمة باستثناء خدوش بسيطة، مشيرا إلى أن المعني بالأمر استغلها للإفلات من تهمتي الاعتداء ومحاولة الاختطاف وإلحاق خسائر بملك الغير.

محمد السريدي (مراكش )

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