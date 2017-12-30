انتحار شاب بمكناس

قام شاب عشريني نهاية الأسبوع الماضي، بوضع حد لحياته شنقا بمنطقة خلاء تابعة للنفوذ الترابي لجماعة سيدي عبد الله الخياط القروية ضواحي مكناس.

وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح” من المكان، فإن الهالك كان يعاني قيد حياته اضطرابات نفسية ،مما يرجح أن تكون سببا مباشرا في انتحاره، الذي هز هدوء المنطقة المذكورة،بعدما عثر على جثته معلقة بشجرة بواسطة حبل ملفوف على عنقه بالمكان سالف الذكر.

وفور توصلها بإخبارية في الواقعة، حلت بالمكان السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي و الوقاية المدنية، ثم قامت بمعاينة مسرح الحادث قبل نقل جثة الهالك إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس لإخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد ملابسات الوفاة. وفتحت مصالح الدرك بالمنطقة، بحثا معمقا في النازلة بأمر من النيابة العامة المختصة، لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء هذا الحادث.

حميد بن التهامي (مكناس)

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