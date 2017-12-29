حجز مخدرات بسيدي يحيي زعير

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي يحيى زعير ضواحي عين عودة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، مروجا للشيرا بمنطقة الولجة بالجماعة ذاتها، بتهم حيازة وترويج المخدرات.

وأوقفت عناصر المركز الترابي الظنين في حملات أمنية باشرتها مع قرب الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، وأظهرت التحقيقات معه أنه يساعد مزودا كبيرا بالمنطقة شهيرا ب”المكيكيب”، أصدرت الضابطة القضائية في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وأفاد مصدر “الصباح” أن المخدرات المحجوزة أحيلت على الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قصد تقديم مذكرة مطالب مدنية إلى وكيل الملك، الذي أمر بإيداع الموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات الأول ضواحي سلا، وأحاله على المحكمة لمحاكمته بتهمتي حيازة المخدرات وترويجها.

يذكر أن حملات باشرها المركز الترابي بسيدي يحيى زعير تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بعين عودة، منذ الأسبوع الماضي، أسقطت العديد من المتورطين في قضايا مرتبطة بجرائم الحق العام، وأحيلوا على النيابة العامة المختصة بكل من ابتدائية تمارة ومحكمة الاستئناف بالرباط.

ع.ل

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