العثور على جثة بسواحل الناظور

أفادت مصادر مطلعة، أن بحارين فوجئوا صباح الأحد الماضي، أثناء قيامهم بعملهم بسواحل إقليم الناظور بوجود جثة عالقة في شباكهم. وحسب المصادر ذاتها، فإن البحارة المعنيين، وأثناء وصولهم إلى ميناء الصيد ببني أنصار، عقب عملية إبحار روتينية، عثروا على جثة تعود لمهاجر سري مجهول الهوية، بعدما علقت في شباك صيدهم.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن المصالح المختصة، وإثر هذا الحادث، قامت بحجز وإتلاف الأسماك المحصل عليها من قبل بحارة المركب المعني بالأمر، بعد حلول عناصر الأمن والسلطات المختصة إلى الميناء للقيام بالمتعين. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإنها المرة الثانية التي يتم فيها العثور على جثة شخص عالقة في شبابيك الصيد بسواحل الناظور، في ظرف أقل من أسبوع. يذكر أن سواحل الناظور تشهد عمليات للهجرة السرية نحو جنوب إسبانيا، إذ يبحر منها العديد من الأشخاص المتحدرين من دول جنوب الصحراء، بعضهم لقي مصرعه غرقا في مياه البحر المتوسط، فيما تمكن خفر السواحل الإسباني من إنقاذ آلاف المهاجرين.

جمال الفكيكي (الناظور)

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