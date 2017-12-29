اعتقال مروجي مخدرات بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أخيرا، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، عدة أشخاص لتورطهم في مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير، بينهم فتاة مجندة من قبل بارون مخدرات لترويج المادة، وقاصر يلقب ب”الشاوشي” وضع تحت الملاحظة لمعرفة مزوده بها.

وأغلب الموقوفين في إطار محاربة ترويج المخدرات، لهم سوابق متعددة، إذ رصدتهم أعين الأمن وتتبعت تحركاتهم قبل أن تعتقلهم متلبسين بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالشارع العام، من قبل مصالح أمن الولاية بتنسيق مع فريق الأبحاث والتدخلات، بأحياء وأماكن متفرقة بالمقاطعات الست. وحجزت لدى الموقوفين أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، وكمية متفاوتة من مخدر الشيرا وأقراص مهلوسة ومادة لاصقة، إضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة محصل عليها من تلك المبيعات المحظورة، على غرار مزود كبير للمدينة بالمادة المخدرة (المعجون)، الذي اعتقل من قبل مصالح الأمن بالمنطقة الثالثة، متحوزا كيلوغرامين من هذه المادة عبارة عن 31 لفافة مجهزة للبيع لزبنائه بمواقع مختلفة.

حميد الأبيض (فاس)

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