تفكيك شبكة ترويج مخدرات بتارودانت

وضعت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي تارودانت نهاية الأسبوع حدا لشبكة وصفت بالخطيرة تخصص أفرادها في الاتجار في الممنوعات، كبيع المخدرات وتوزيعها على تجار التقسيط بمنطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت .وأوقفت الفرقة تحت الإشراف المباشر لرئيس سرية الدرك بتارودانت، عددا من الأشخاص بمجموعة من الدواوير التابعة للكردان من ذوي العلاقة بترويج المخدرات وبيعها لأبناء المنطقة.

وحجزت عناصر الدرك الملكي كمية مهمة من المخدرات المعدة للبيع ودراجة نارية كان يستعملها أفراد الشبكة في توزيع الممنوعات بمختلف أرجاء مناطق الكردان، إما لبيعها أو أيصالها إلى تجار التقسيط.وداهمت عناصر الدرك الملكي ملجأ أحد أفراد الشبكة الأساسيين بسبت الكردان، ينشط بأحد الدواوير واعتقلت ثلاثة أشخاص كانوا يستهلكون الممنوعات وتم حجز مخدر الكيف وطابا ومسكر ماء الحياة. وتم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية، ووضعوا رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفي إطار حملة درك تارودانت للتصدي لمروجي المخدرات، تمكنت عناصر الدرك الملكي بأيت إيعزة من اعتقال شخص متهمبترويج ماء الحياة وأوقفت فرقة الدرك الملكي المتهم من داخل منزله بمنطقة أولاد سعيد، وهو منهمك بتحضير هذه المادة المسكرة. وجاء اعتقال بائع ماء الحياة، إثر خضوعه لمراقبة من قبل عناصر الدرك الملكي. وضبطت بحوزته كميات هامة من ماء الحياة المعدة للبيع، كانت معبأة في أكياس بلاستيكية، وتم حجز معدات وآليات وأدوات تحضير الماحيا. وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العام

محمد إبراهمي (أكادير)

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