بلاغ هام من مديرية الضرائب إلى الأشخاص ذوي الدخل غير المهني

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الجمعة، أن قانون المالية لسنة 2018 ينص على إلزامية التصريح بالضريبة على الدخل ودفعها إلكترونيا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ذوي الدخل غير المهني.

وأوضحت المديرية، في بلاغ، أنه يتعين على الأشخاص المعنيين أن يعلنوا عن دخلهم الإجمالي قبل 1 مارس 2018 ودفع الضرائب ذات الصلة، سواء عبر الأنترنت على بوابة الأنترنت الخاصة بالمديرية العامة للضرائب، أو نقدا في مؤسستهم البنكية أو عن طريق بطاقتهم البنكية، مضيفة أن الدفع أضحى من الآن فصاعدا يسدد بشكل تلقائي ملازما للتصريح الالكتروني، وبالتالي لم يعد من الضروري انتظار استلام فاتورة الضرائب.

وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للضرائب، وضعت رهن إشارة المواطنين خدمات للاتصال عن بعد على موقعها على شبكة الانترنت على العنوان التالي: www.tax.gov.ma والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

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