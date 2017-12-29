القاهرة على صفيح ساخن بعد إحباط هجوم إرهابي على كنيسة

أفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”، بأن أجهزة الأمن نجحت، اليوم الجمعة، في إحباط هجوم مسلح على إحدى الكنائس بمنطقة “حلوان” بمحافظة القاهرة، وتمكنت من قتل أحد الجناة في تبادل لإطلاق النار.

ونقلت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” عن المصدر ذاته، قوله إن رجال الأمن “فوجئوا أثناء حراستهم لإحدى الكنائس بمنطقة حلوان، بقيام مسلحين اثنين بإطلاق النار على الكنيسة، مما حذا بهم على الفور إلى مبادلتهما بإطلاق النار وهو ما أسفر عن مقتل أحد الجناة”.

وأشار إلى أن قوات الأمن تقوم حاليا بملاحقة الجاني الثاني، مضيفا أنه تم إغلاق محيط المنطقة بالكامل لتضييق الخناق عليه وضبطه.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، عن رفع درجة الاستنفار الأمني بجميع محافظات البلاد، بمناسبة احتفالات رأس السنة، من خلال نشر أزيد من مائتي ألف شرطي لتأمين جميع الكنائس ودور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والحيوية.

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