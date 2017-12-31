التايمز: مانشستر يونايتد يصدم مورينيو

قالت صحيفة “التايمز” البريطانية، إن إدارة مانشستر يونايتد، صدم المدرب جوزي مورينيو، وأبلغه أنه لن يجري أي صفقات في يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن قرار إدارة يونايتد، جاء بعد غضبها من تصريحات مورينيو الأخيرة، والتي قال فيها إنه لم يتوصل بمبالغ مالية كافية لإجراء انتدابات في الصيف الماضي، رغم توصله ب 300 مليون أورو، اقتنى بها لاعبين عالميين على غرار الفرنسي بول بوغبا والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وتعرض مورينيو لانتقادات واسعة بسبب تراجع نتائج الفريق، رغم احتلاله للرتبة الثانية في الدوري الإنجليزي، لكن المتصدر السيتي يبتعد عنه ب 15 نقطة.

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