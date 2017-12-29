صحيفة: المغرب وجهة مفضلة للبلجيكيين في نهاية السنة

ذكرت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، أمس الخميس، أن المغرب يحتل مكانة جيدة تجعله من ضمن الوجهات المفضلة لدى البلجيكيين لقضاء عطلة نهاية السنة.

وأضافت الصحيفة استنادا إلى التوقعات الأولية لوكلاء الأسفار الرئيسيين ببلجيكا، أن “الشمس التي ظل سطوعها نادرا خلال الأسابيع الأخيرة في بلجيكا “تشكل عنصر جذب للبلجيكيين خلال هذه الفترة من نهاية السنة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن نتالي ميرت المتحدثة باسم وكالة الأسفار العالمية “طوماس كوك”، أن الوجهات الأكثر شعبية تتم عبر النقل الجوي، أي ما يمثل نسبة 44 في المائة من الرحلات.

وأوضحت أن الرحلات قصيرة المسافات نحو الجنوب، خاصة إسبانيا وجزر الكناري تحظى بإقبال كبير، تليها مصر (16 في المائة) والمغرب (10 في المائة) ثم الرأس الأخضر وتونس.

وقالت إنه تم تسجيل توجه خاص هذه السنة، مشيرة إلى ارتفاع عدد التذاكر التي يتم اقتناؤها في اللحظات الأخيرة. وهو أمر غير مسبوق خلال السنوات الماضية ، لاسيما بالنسبة للوجهات المشمسة.

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