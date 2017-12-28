طقس الجمعة … أمطار ضعيفة بالشمال

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، مرور سحب كثيفة نوعا ما بأقصى شمال-غرب البلاد، وستكون مصحوبة بأمطار ضعيفة بكل من منطقة طنجة واللوكوس وغرب الريف وشمال المناطق الغربية.

وستهم سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح و الليل بالقرب من السواحل وشمال الأقاليم الجنوبية وأودية حوض ملوية. كما ستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب بمعظم أنحاء المملكة، مع تكون الجريحة أو الصقيع بالمرتفعات والهضاب العليا خلال الليل والصباح.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية وغرب منطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه عموما في باقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس و جنوب المنطقة الشرقية، وما بين 04 و 09 درجات شمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والريف وسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والرحامنة وتانسيفت وتادلة والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل المتوسطية والسهول الأطلسية، وما بين 20 و 25 درجة بالسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائج ما بين طنجة والمهدية، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين المحمدية وطرفاية، وهائج بباقي السواحل.

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