دراسة … حرقة المعدة تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان

أفادت نتائج دراسة قام بها علماء من جامعة موسكو الحكومية، أن حرقة المعدة وارتفاع حموضتها عند كبار السن، تزيد من احتمال الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وأشارت الدراسة، التي شملت أكثر من 3000 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 65 و80 سنة ممن يعانون من بعض أنواع السرطان، أن ما بين 2 و 3 في المائة من المصابين بسرطان المريء والبلعوم لم تكن لديهم أي أسباب وراثية للإصابة بهذا المرض أو مسببات خارجية كيميائية أدت لإصابتهم بها، بل تطورت حالات السرطان لديهم بسبب ارتفاع نسبة الحموضة الدائمة في المعدة.

وتوصل العلماء، بعد مقارنة نتائج هذه الدراسة بخلاصات دراسات مماثلة تم القيام بها في دول أخرى من العالم، إلى أن سرطانات الأجزاء العلوية من الجهاز الهضمي باتت من أخطر أنواع الأورام، وتفتك كل عام بنحو 360 ألف شخص حول العالم.

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