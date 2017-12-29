المقابر مـأوى أفارقـة بوجـدة

لم تفلح مبادرات المجتمع المدني والجهات الترابية بوجدة في تنظيف مقابر المسلمين لإبراز الوجه الروحي الذي يفترض أن تكون عليه هذه المقابر.

فقد ظل هذا المرفق، إلى حد الآن، خارج المراقبة الحقيقية من الجهات التي يفترض أن تحرص على حرمتها وإبراز دورها مكونا دينيا حضاريا اجتماعيا.

فمن جهة، هناك السيطرة المطلقة لبعض الحفارين الذين يديرون المقبرة ويتصرفون فيها على مزاجهم كأنهم ملاك فعليون للعقار، بينما تكتفي الجهات الموكول لها تدبير وثائق الوفيات بإصدار رخص الدفن، دون التدخل في شأن “شراء” القبر وتنظيم المجال.

وتعيش مقابر سيدي معافى والشهداء وسيدي يحيى على إيقاع التدبير العشوائي، كما كان الحال بالنسبة إلى مقبرة سيدي المختار التاريخية التي أغلقت أبوابها.

وفي غياب مراقبة حقيقية لهذه الفضاءات، تعاني المقابر من محاولات التشويه، بعد أن تحولت إلى ملاذات للمشعوذين والمتشردين، خصوصا مقبرة الشهداء لوجودها قرب المحطة الطرقية.

وتشكل مقبرة سيدي معافى ملجأ للمهاجرين الأفارقة الذين عجزوا عن الاندماج مع زملائهم بالمخيم الإفريقي الواقع خلف جامعة محمد الأول، مع قيامهم بعدد من الممارسات التي تسيء إلى حرمة المقبرة، كاستعمال القبور سكنا وتناول ما يسيء لها من مواد استهلاكية، وكذا قضاء الحاجة في الفضاءات نفسها، علما أن مقابر أخرى خرجت عن المراقبة الكلية وأصبحت عرضة لكل من هب ودب كمقبرة لالة ميمونة المهجورة.

محمد المرابطي (وجدة)

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