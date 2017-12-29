الجديـدة دون مدافـن !!

نظم فاعلون جمعويون وحقوقيون، أخيرا، وقفة احتجاجية تزامنا مع عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي للجديدة، مطالبين بالحرص على إخراج مشروع المقبرة إلى الوجود. وطالب المحتجون رئيس المجلس نفسه، بالإسراع في سلك مسطرة نزع الملكية قبل حلول 2019، موعد انتهاء آجال تصميم التهيئة.

وقام المشاركون في الوقفة نفسها المنظمة أمام مقر المجلس الجماعي، برفع نعش والجولان به بشارع محمد السادس، أمام طوق أمني ضربه رجال الأمن حول مدخل البلدية الرئيسي للحيلولة دون اقتحام المحتجين قاعة الاجتماعات .

وتمكن المحتجون من اقتحام باحة المجلس الجماعي حاملين النعش الافتراضي، وطافوا في أرجائها لإبلاغ المنتخبين المجتمعين والمسؤولين الإقليمين، حاجة سكان الجديدة الملحة إلى مقبرة لدفن أمواتهم، منددين في الوقت ذاته بالانتظار غير المبرر والتماطل واللامبالاة اتجاه مطلبهم، الذي اعتبروه ملحا ومعقولا ولا يحتمل التأجيل. وطالب خليل برزوق مستشار جماعي سابق، بعد تناوله الكلمة، بضرورة الكشف عن أسباب عدم إتمام المجلس للإجراءات المسطرية لنزع ملكية أرض مساحتها 20 هكتارا توجد على الطريق 318 في اتجاه بن معاشو، مرورا بجماعة الحوزية.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بناء على اتفاق مسبق بين رواد التواصل الاجتماعي للفايسبوك، الذين دعوا إلى تكثيف الجهود والخروج من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، واجتمعوا بمقر الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخرجوا بقرار تنظيم الوقفة نفسها للدفاع عن حقوق سكان المدينة. وتقرر اتخاذ إجراءات أخرى.

أحمد ذو الرشاد

(الجديدة)

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