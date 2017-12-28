العلمي: قطاع صناعة الطيران يهدف إلى رقم أعمال ب26 مليار درهم

قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن قطاع صناعة الطيران المغربي يهدف إلى تجاوز سقف 26 مليار درهم كرقم أعمال، وخلق 23 ألف فرصة عمل جديدة في عام 2020.

وقال العلمي لوكالة المغرب العربي للأنباء “نحن واثقون من تحقيق الأهداف المحددة لقطاع الطيران، والتي تروم خلق 23 ألف فرصة عمل جديدة، وبلوغ 26 مليار درهم كرقم أعمال ومضاعفة معدل الاندماج المحلي إلى 35 في المائة في 2020 “.

وأشار الوزير إلى أن المصنعين، وبتشجيع من الدينامية التي يعرفها هذا القطاع، قاموا بالرفع من الأهداف المسطرة، ويتوقعون نموا سنويا بنسبة 20 في المائة مقابل النسبة الأولية التي لم تتجاوز 18 في المائة، مضيفا أنهم يتطلعون أيضا إلى تحقيق معدل اندماج محلي يبلغ 42 في المائة في نهاية خطة التسريع الصناعي.

وأبدى العلمي ثقته بالقدرة على تحقيق هذه الأهداف أو حتى تجاوزها.

وأوضح أن قطاع الطيران حقق نموا بنسبة تزيد عن 18 في المائة مقارنة بعام 2016، مشيرا إلى أن هذا التطور يعود أساسا إلى الظرفية العالمية التي كانت مواتية في عام 2017 مع إعادة تقييم الطلب ليبلغ 40 ألف طائرة جديدة بحلول عام 2030.

ومن جهة أخرى، يعزى التطور الى زيادة استخدام المصنعين للمصادر الناشئة، بسبب إكراهات خفض التكاليف. وذكر أن “التقييم والإنجازات التي تحققت تكرس رؤيتنا”، مضيفا أن القطاع يشغل حاليا أكثر من 15 ألف شخص.

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