استثمارات وهمية في صناعة الدواء

الصحة تراجع تراخيص مختبرات أجنبية استخدمت مكاتب استيراد بدل وحدات إنتاجية لإغراق السوق

تحرك عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الصحة بالنيابة، ضد مختبرات أدوية وهمية، إذ وجه تعليمات إلى مديرية الأدوية والصيدلة لغاية مراجعة التراخيص الممنوحة لمجموعة من المختبرات الأجنبية بالمغرب، بعد توصله بشكايات من قبل مصنعين وطنيين، تفيد مخالفة هذه المختبرات للتصريحات المدلى بها للسلطات، إذ تضمنت وحدات صناعية من أجل إنتاج الدواء، إلا أن الواقع أظهر اقتصارها على افتتاح مكاتب تجارية للاستيراد فقط.

وأفادت مصادر مهنية، أن الأمر يتعلق بمختبرات تعود لمستثمرين هنود وسعوديين وأتراك وجنسيات أخرى، يحصلون على تراخيص من أجل افتتاح وحدات إنتاج أدوية نوعية، توفر مناصب شغل مهمة، إلا أنهم يقتصرون على النشاط ضمن مكاتب استيراد، تعمل على إغراق السوق بواردات من الأدوية المصنعة محليا، خصوصا ما يهم المضادات الحيوية ومسكنات الآلام والحمى وغيرها من الأدوية الرائجة، ما يضر بمصالح المصنعين المحليين، الذين يعيشون مشاكل مالية مهمة في ظل إغراق السوق وضعف قنوات التصدير نحو الخارج.

وكشفت المصادر في اتصال مع “الصباح”، أن إحصائيات مكتب الصرف تفضح ارتفاع حجم واردات الأدوية، التي قفزت قيمتها إلى 79.5 مليار درهم متم أكتوبر الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، موضحة أن الأرقام المسجلة لدى المكتب والمصالح الجمركية، تتضمن تفاصيل صادمة، حول الاستغراق في استيراد الأدوية ذاتها المصنعة من قبل المختبرات الوطنية، يتعلق الأمر بما نسبته 48 % من الواردات التي تلج إلى السوق سنويا.

ونبهت المصادر إلى تراجع تنافسية المختبرات الوطنية، بسبب “تغول” المختبرات الوهمية، التي تتوفر على أفضلية استثنائية في الولوج إلى السوق باكرا، موضحة أن هؤلاء المستوردين يحصلون بسرعة على الإذن بالوضع في السوق (AMM)، داخل أجل لا يتعدى أقصاه ثمانية أشهر، في الوقت الذي يعاني المصنعون المحليون عند محاولتهم طرح منتوجاتهم في السوق، إذ تتجاوز مدة الحصول على الإذن المذكور من قبل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، سقف ثلاث سنوات أحيانا.

وأكدت المصادر أن مراجعة التراخيص الممنوحة إلى بعض المختبرات الأجنبية، ستؤدي إلى إلغاء بعضها، بالنظر إلى إخلالها بالتزاماتها المضمنة في دفاتر التحملات المرفقة بالتراخيص، خصوصا ما يتعلق بإحداث وحدات صناعية قائمة بذاتها، تنتج أدوية وتوفر مناصب شغل، موضحا أن مختبرات وطنية لجأت إلى التوقف عن تصنيع بعض الأدوية، التي استحوذت بدائلها المستوردة على الحصة الكبرى في السوق، لسرعة توزيعها وتسويقها وانخفاض أسعارها، علما أن الأدوية موضوع المنافسة، أدرجت ضمن قوائم وزارة الصحة للأدوية مخفضة الثمن.

وإذا كانت طلبات المختبرات الوطنية لسحب بعض الأدوية من السوق، ملزمة بالتعليل بقوة القانون، ذلك أن توقف أي مختبر عن إنتاج دواء معين، يفترض الحصول على ترخيص مسبق من مديرية الأدوية والصيدلة، فإن بعض هذه المختبرات لجأت حسب مصادر، إلى التوقف عن إنتاجه بشكل متقطع وتقليص حجم مخزوناته، قبل الإعلان عن نقص طويل الأمد في المخزونات “longe rupture de stock”، وتقديم طلب سحب، معلل بصعوبات الحصول على المواد الأولية لإنتاج الدواء عند تصنيعه محليا، بعد تسجيل تراجع جدواه التجارية.

بدر الدين عتيقي

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