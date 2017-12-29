المنح تغضب جمعيات بالمحمدية

انتقد نشطاء بالمحمدية طريقة صرف المنح التي رصدها المجلس الجماعي لفائدة جمعيات، وطريقة اختيارها، “التي لم تأخذ بعين الاعتبار الجمعيات النشيطة من غيرها”، حسبهم.

واستاء النشطاء من غياب الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمدينة، مستنكرين لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، “التي لا وجود لأنشطتها على الساحة”، على حد تعبيرهم.

وأوضح سعيد، أحد الفاعلين الجمعويين، أن بعض الجمعيات استفادت بشكل غير معقول من الدعم، الذي من المفروض فيه أن يشجع الجمعيات النشيطة في المدينة، مستغربا من الجمعيات المستفيدة من الأموال، التي لا يظهر لها أثر إلا في بعض المناسبات، وتشتغل بشكل موسمي، مستطردا بالقول “لم أفهم بعد لم استفادت الجمعيات التي تقدمت للمنح أكثر من نظيراتها التي طلبت دعم مشاريعها، مثلا نجد جمعية استفادت من منحة ثلاثة ملايين وجمعية أخرى استفادت من مشروع بقيمة مالية لا تتعدى خمسة آلاف درهم”.

وطالب هؤلاء النشطاء المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية، بالتدخل في ملف الدعم العمومي للجمعيات بالمدينة، وفتح تحقيق في الموضوع، من أجل معرفة طريقة توزيع المال العام على الجمعيات.

من جهته، أكد حسن عنترة، رئيس المجلس البلدي للمحمدية، أنه عارض لائحة الدعم التي اقترحتها اللجنة المكلفة، وتشبث بمقترح المكتب الأصلي المتعلق بميزانية المنح والمشاريع المقدمة للجمعيات، الذي حصلت فيه تغييرات كبيرة إما بالزيادة أو النقصان، وتم التصويت بكل ديمقراطية، لكن كانت الغلبة لمستشاري الأحزاب الأخرى.

مصطفى شاكري

تعليقات