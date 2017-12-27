سقوط “أولاد الميكروب” بتامسنا

سقط شقيقان نهاية الأسبوع الماضي، في مواجهات عنيفة، بعدما قاوما عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتامنسا، وأحدثا فوضى عارمة بالشارع العام.

وذكر مصدر مطلع أن الجانحين الملقبين ب”أولاد الميكروب” نفذا سرقة ب”جوطية” المدينة الجديدة، في حق بائع متجول، وتدخلت عناصر الدرك، فأشهرا أسلحتهما البيضاء وبعد مواجهات استطاعت عناصر المركز تجريدهما من الأسلحة، ووضعهما رهن الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة.

واستمعت الضابطة القضائية إلى المتورطين بتهم السرقة ورفض الامتثال للضابطة القضائية أثناء أداء مهامها وحيازة السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني وإحداث الضوضاء بالشارع العام، وأثبتت التحقيقات وجود عناصر جرمية في الاتهامات المنسوبة إليهما، وأحيلا على وكيل الملك في حالة اعتقال، الذي قرر بدوره إيداعهما الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات الأول بسلا. واعترف الشقيقان بجميع الاتهامات المنسوبة إليهما وبسوابقهما في المجال ذاته.

ع.ل

تعليقات