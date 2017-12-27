أربع سنوات لهاتك عرض قاصر

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، المتهم (م.س) بأربع سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر.

وخلال جلسة المحاكمة أحضر المتهم في حالة اعتقال ودفع بعوزه، ما جعل المحكمة تنتدب له مدافعا في إطار المساعدة القضائية، في حين تخلف الضحية القاصر (و.ع.ل) وولي أمره رغم التوصل، والشيء نفسه بالنسبة إلى مصرحتي المحضر في شخص (ع.ع) و(ن.و)، هذه الأخيرة التي أفيد أنها تقيم رفقة زوجها بالمملكة العربية السعودية.

وكان المتهم، وهو من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة الموصوفة والهجوم على مسكن الغير وإلحاق خسائر مادية، قضى من أجلهما عقوبتين سالبتين للحرية سنتي 1995 و2002، أحيل في تاسع غشت الماضي على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي تولال 2 في انتظار محاكمته، بعدما تابعه من أجل جناية هتك عرض قاصر، إذ قرر إحالته مباشرة على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية.

وتفجرت القضية، استنادا إلى مصادر”الصباح”، عندما تقدمت المسماة(ف.ك) بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، تعرض فيها أن ابنها القاصر (و.ع.ل) وقع ضحية اعتداء جنسي من قبل المتهم (م.س)، معضدة تصريحاتها بشاهدة عيان، ويتعلق الأمر بالمسماة (ع.ع)، التي أكدت مشاهدتها للجاني وهو يقوم بهتك عرض الضحية القاصر.

وتعميقا للبحث صرحت والدة الطفل (ف.ك) أنها عند عودتها من السوق أشعرت من طرف حشد من الناس، ضمنهم صهرتها (ن.و) وجارتها (ع.ع)، أنهم أمسكوا بشخص وهو يستدرج ابنها إلى الخلاء المجاور لتجزئة وليلي بحي البساتين، بعدما عمد إلى هتك عرضه.

خليل المنوني (مكناس)

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